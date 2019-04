Liebe kennt kein Alter

Joachim und Nadine Wegmann sind seit mehr als einem Jahr verheiratet. Was ihre Beziehung besonders macht, ist ihr Altersunterschied. Denn: Joachim könnte Nadines Vater sein.

Die vier Fotoalben von der Hochzeit stehen bei den Wegmanns immer griffbereit auf dem Küchentisch. Wenn Nadine Wegmann darin blättert, beginnt sie zu schwärmen. Mehr als vierzig Motorräder kamen damals im Konvoi zur Hochzeit – Freunde aus dem Motorradclub. „So etwas gibt es in Schwandorf auch nicht jeden Tag“, sagt Nadine.

Die Liebesgeschichte der beiden beginnt vier Jahre zuvor. Die zwei Arbeiten bei einem Paketversand, Joachim ist Nadines Abteilungsleiter. „Da haben wir uns kennen und lieben gelernt“, sagt Nadine. Doch Liebe auf den ersten Blick war das nicht. „Am Anfang konnte ich ihn gar nicht leiden. Er hat am Anfang noch nicht mal Hallo zu mir gesagt“, erklärt Nadine und lacht. Doch mit der Zeit freunden sich die beiden an, verbringen die Mittagspausen gemeinsam und schreiben sich unentwegt Nachrichten. „Das Handy hat wirklich pausenlos geklingelt“, erinnert sich Nadine. Bis es irgendwann passiert: In einer der Mittagspausen küssen sich die beiden zum ersten Mal. „Er hat mir in die Augen geschaut, wie mir davor noch nie jemand in die Augen geschaut hat. Das war ein magischer Moment“, sagt Nadine. „Ich konnte es gar nicht glauben, dass er mich will, weil er so viel älter ist. Ich dachte, er schäkert nur ein bisschen rum“, so die heute 26-Jährige. Denn: Joachim ist 29 Jahre älter als Nadine und könnte vom Alter ihr Vater sein. „Am Anfang hat man sich schon Gedanken darüber gemacht, was die anderen denken“, sagt Joachim. „Wir haben das erst mal eine Weile für uns behalten“, erinnert er sich.

Doch im Großen und Ganzen habe das Umfeld sehr positiv auf das neue Paar reagiert. „Die können sich das mittlerweile schon gar nicht mehr anders vorstellen“, sagt Joachim. „Die einen oder anderen werden immer hinter dem Rücken reden. Aber das stört uns nicht so.“ Nadine ist nur einmal aufgeregt. Bei einem Nikolausfest will sie Joachim ihrer Familie vorstellen. „Da hatte ich schon ein bisschen Bammel“, erzählt sie. „Aber nach fünfzehn Minuten war alles ok.“

Die beiden haben viel gemeinsam, fahren beide Motorrad und im Narrenverein. Bei einer Fasnetsveranstaltung gibt es dann eine große Überraschung für Nadine. Nach dem Auftritt einer Tanzgruppe taucht Joachim auf der Bühne auf. „Und plötzlich stand ich vor 500 Leuten“, erinnert er sich. Was er jetzt sagen will, hat er sich gut überlegt und auf einem Zettel notiert. Doch dann stellt er fest; „Ich habe meine Brille vergessen“. Also zerknüllt er den Zettel, wirft ihn über seine Schulter nach hinten und fragt einfach: „Willst Du meine Frau werden?“ Nadine ist total überrascht, geht auf die Bühne und sagt Ja. „Das war ein Wahnsinn“, erinnert sie sich. „Das ist wie die Geschichte aus einem Film.“

„Zweifel hatte ich nie. Ich wusste einfach, dass das passt“, sagt Nadine heute. Joachim sei wichtig, dass man sich auf seinen Partner verlassen könne. So jemanden habe er in Nadine gefunden. „Wir gehen immer in die gleiche Richtung und entscheiden alles zusammen“, erklärt der 55-Jährige. „Ich schätze seine Erfahrung“, sagt Nadine. Denn damit gehe auch eine gewisse Gelassenheit einher. „Wir müssen nicht um jede Kleinigkeit streiten.“

Der Altersunterschied spielt für die beiden keine Rolle – auch nicht bei Themen, die viele frisch verheiratete Paare beschäftigen. „Explizite Gedanken, was in zehn bis 15 Jahren ist, machen wir uns nicht“, sagt sie. „Wir genießen einfach die Zeit, die wir haben“, sagt Joachim. Einen Kinderwunsch gebe es nicht. „Klar denkt man darüber nach“, sagt Nadine. „Aber Kinder passen so gar nicht zu meiner Lebensplanung.“ Mittlerweile arbeiten Nadine und Joachim im gemeinsamen Unternehmen – für Garten und Landschaftsbau. Sie werden also auch weiterhin zusammen arbeiten. Und in der ein oder anderen Mittagspause ist dann vielleicht Zeit für einen Kuss. Genauso wie damals.