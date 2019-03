Leon Waizenegger ist wieder fit für Nehren-Spiel

Der VfL Mühlheim muss am Sonntag, 31. März, in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, beim SV Nehren antreten. Die Gastgeber stehen auf Rang elf, dem letzten „sicheren“ Tabellenplatz. Die Gäste aus dem Donautal können als Fünfter etwas beruhigter in die Partie gehen. Der Spielbeginn ist um 15 Uhr.

Nach der 0:5-Klatsche auf dem Ettenberg am vergangenen Samstag gegen das Top-Team FC Holzhausen ist die Mannschaft des Trainergespanns Maik Schutzbach/Danijel Sajkovic um das Auswärtsspiel in Nehren nicht zu beneiden. Die Gastgeber haben parallel am Samstag beim FV 08 Rottweil knapp 2:1 gewonnen und im Abstiegskampf neues Selbstvertrauen gesammelt. Zum ersten Abstiegsplatz hat der SVN nur ein Polster von einem Zähler.

Zudem hat der VfL am Sonntag etwas gutzumachen: In Mühlheim hat der SV Nehren mit einem 4:0 die drei Punkte mitgenommen. Jetzt will der VfL das Blatt wenden und die Zähler aus Nehren mit ins Donautal nehmen. Das vorherige Heimspiel gegen die SpVgg Holzgerlingen haben die Nehrener knapp 1:2 verloren. Mit mittlerweile zehn Niederlagen und nur sechs Siegen trennen den SV Nehren und den VfL Mühlheim sieben Punkte.

Für das Trainergespann Schutzbach/Sajkovic spielt das Hinrunden-Ergebnis von 0:4 keine Rolle mehr. „Wir konzentrieren uns auf die Gegenwart“ sagt Schutzbach, der sich sicher ist, dass das 0:5 gegen den FC Holzhausen aus den Köpfen der Spieler verschwunden ist. „Das Team hat konzentriert und eifrig trainiert. Ich bin hochzufrieden. Wir fahren gut gerüstet nach Nehren.“

Erfreulich ist für Maik Schutzbach, dass der zuletzt kränkelnde Leon Waizenegger wieder ins Team zurückgekehrt und einsatzbereit ist. Marc Bippus und Michael Großmann sind wieder ins Training eingestiegen und „auf dem besten Weg.“