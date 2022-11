LBM Mühlheim kehrt zurück auf die Bühne

Die Schauspieler der Laienspielbühne Mühlheim können es kaum erwarten. Nach drei Jahren Bühnenabstinenz bedingt durch Corona ist es endlich so weit: Mit der Premiere am Samstag, 12. November, startet die Aufführung des Stücks „Heiligs Blitzle“.

Seit dem Ende der Sommerferien sind die Schauspieler mit Regie und Souffleuse intensiv am Proben, und auch das Team vom Bühnenbau hat wieder eine tolle Kulisse auf die Beine gestellt. Das Stück „Heiligs Blitzle“ von Karl Wittlinger spielt die LBM nicht zum ersten Mal. Aus der Besetzung von 1993 sind zwei Schauspieler nochmals dabei.

In der schwäbischen Komödie streiten sich Neffe und Nichte des Hofbauern um das sicher geglaubte Erbe mit dessen Enkelin und deren Freund, der sich unverhofft für die archaischen Bauernverhältnisse begeistert und sofort die Sympathien des Opas gewinnt. Auch der Hofknecht, der schlauer ist, als er scheint, und der örtliche Notar mischen kräftig mit. So werden die Lachmuskeln der Zuschauer ordentlich strapaziert werden, verspricht die LBM.

Weitere Aufführungen finden am 13., 19. und 20. November in der Festhalle in Mühlheim statt. Für alle Termine können Interessierte Karten im Vorkauf telefonisch unter 07777/1231 oder per E-Mail an info@lbm-muehlheim bestellen. Karten gibt es außerdem in der Geschäftsstelle der Raiffeisenbank in Mühlheim.