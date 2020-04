Laut Studie gehört KLS Martin zu Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben

Das Mühlheimer Medizintechnikunternehmen KLS Martin Group zählt zu „Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben 2020“. Diese Auszeichnung ist Ergebnis einer Studie im Auftrag von „Deutschland Test“ und dem Wirtschaftsmagazin „Focus Money“. Bei dieser Studie wird die Ausbildungsqualität von 20 000 Unternehmen verschiedener Branchen bewertet. Neben allgemeinen Fakten zur Berufsausbildung spielten Aspekte wie Zusatzleistungen für Auszubildende, Entlohnung, Abschlüsse nach Noten sowie Übernahmequote der Auszubildenden bei der Beurteilung eine wichtige Rolle.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir dieses Ergebnis zum zweiten Mal in Folge erzielt haben", sagt Stefanie Lang, Ausbildungsleiterin in Tuttlingen. „Es ist für uns sehr wichtig, geeignete Jugendliche als Nachwuchskräfte zu bekommen.“ Die Auszubildenden und Studenten bei der KLS Martin Group erwartet laut Personalreferentin Petra Haselmeier ein faires Gehalt, interessante Aufgaben, vielseitige praxisbezogene Projekte sowie intensive Betreuung und Förderungen zum Beispiel durch Einführungstage, betrieblichen Unterricht, Englischunterricht, Auslandsaufenthalte oder Prüfungsvorbereitung. Das zeige sich auch daran, dass am Ende der Ausbildung in der Regel alle Auszubildenden übernommen werden und mehr als 90 Prozent ihren Ausbildungsabschluss mit der Gesamtnote gut oder besser abschließen, so Haselmeier.

Seit mehr als 100 Jahren bildet das Unternehmen an den Standorten in Mühlheim und Tuttlingen selbst aus. Jedes Jahr werden rund 15 Auszubildende eingestellt. Für den Ausbildungsstart im September 2021 können Interessierte sich ab sofort bewerben. Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe 44 Auszubildende in zehn unterschiedlichen Ausbildungsberufen.