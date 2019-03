Laienspielbühne ernennt Beate Bizer zum Ehrenmitglied

Beate Bizer ist in der Jahreshauptversammlung der Laienspielbühne Mühlheim am Freitag zum Ehrenmitglied ernannt worden. Im Vorstand gab es einen Wechsel: Das Amt des zweiten Vorsitzenden übernahm Dennis Buschle. Morris Stoupal stellte sich nicht mehr zur Wahl.

Überwiegend Positives zu berichten hatte der Vorsitzende Thomas Kalmbach. Der Verein ist auf 70 Mitglieder angewachsen, Austritte gab es keine. Mit dem „Klamauk im Wirtshaus“, den Aufführungen des Lustspiels „Drei Männer im Schnee“ und dem erstmals veranstalteten Adventstheater am Stadttor konnte der Vorsitzende auf drei gut besuchte Veranstaltungen zurückblicken. Trotz aller Erfolge sei vieles personell nach wie vor „auf Kante genäht“ und die Grenzen des Machbaren nicht nur einmal erreicht worden, führte er aus.

Ab Herbst gibt es ein neues Format

Das seit nunmehr drei Jahren im Mühlheimer Theaterbahnhof unter der Leitung von Cecile und Martin Bachmann laufende Theaterprojekt „Thetris“, mit dem der Verein in die Kinder- und Jugendarbeit eingestiegen ist, wird im Oktober in das „Junge Theater LBM“ münden. Grund für die Veränderung sind zum einen die Projektkosten, zum anderen aber auch der Umstand, dass die ideelle Anbindung der Kinder an die Laienspielbühne in der aktuellen Struktur nicht gelungen ist. Deswegen wird das Projekt „Thetris“ mit einer Abschlussveranstaltung Anfang Oktober offiziell beendet und in das neue Format „Junges Theater LBM“ eingebunden. Jessica Brand und Dennis Buschle werden ab Herbst mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten. Strukturelle Probleme, deren Beseitigung für den Verein überlebenswichtig sind, sollen in für alle Vereinsmitglieder offenen Arbeitsgruppen gezielt angegangen werden.

Kassenverwalterin Sandra Welte berichtete über ein ausgabenreiches Vereinsjahr, das mit einem satten Minus abschloss. Gründe dafür waren unter andrem kostenintensive Investitionen in moderne Bühnentechnik. Die Laienspielbühne ist aber auch nach dem negativen Kassenergebnis finanziell gesund. Ursula Wachter bescheinigte eine tadellose Kassenführung und regte an, die Software zur Finanzverwaltung endlich zu kaufen.

Bei den Wahlen gab es nur eine, aber nicht unbedeutende Veränderung. Morris Stoupal stellte sich für das Amt des zweiten Vorsitzenden nicht mehr zur Verfügung. Dafür erklärte sich Dennis Buschle bereit. Stoupal wird dem Verein als Beisitzer im Ausschuss weiter zur Verfügung stehen. Annette Waizenegger, Andrea Rabus, Tina Leibinger-Todt und Sylke Wurster wurden als Ausschussmitglieder, Christoph Korb als Kassenprüfer und Ulrike Liehner als Teil der Spielleitung bestätigt.

Mit Beate Bizer, die im nächsten Jahr ihr 45-jähriges Bühnenjubiläum feiern kann, ernannte Thomas Kalmbach eine Mühlheimer Theater-Ikone zum Ehrenmitglied. In seiner Laudatio wies Kalmbach auf die besonderen Verdienste von Bizer hin, die schon in vielen Inszenierungen der Amateurbühne zu sehen war. Neben der jahrzehntelangen Bühnenpräsenz hob er insbesondere die Zeit hervor, in der die zu Ehrende zu Gunsten ihrer Schwester Ulrike auf die Theaterbühne verzichtete, weil die Mutter und LBM-Gründungsmitglied Paula der besonderen Zuwendung bedurfte. Für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielt Uwe Heßlinger Urkunde und Dankesgeschenk. Seit 20 Jahren halten Heidrun Kroczek, Ramona Stiefel und Thomas Kalmbach selbst dem Verein die Treue. Auch sie wurden entsprechend geehrt.