„Ich packe meinen Koffer – und ich nehme mit“, beim ersten „Koffermarkt ARTwork“ in unserer Region am Samstag, 12. Oktober, von 11 bis 17 Uhr im Gasthaus „Lamm“ in Mühlheim-Stetten können die Besucher aus den fantasievoll bestückten Koffern die unterschiedlichsten Dinge erwerben und einpacken. Allerdings in Taschen und Tüten, es sei denn, sie haben selbst einen kleinen „Einkaufs“-Koffer dabei.

Die Idee zu diesem Event hatte die Tuttlinger Künstlerin Ursula Sum, die sich bei einem Besuch der „Kofferte“ in Hinterzarten von der ausgefallenen Idee inspirieren ließ. „Ich war total begeistert von der Idee, alle Arten von Kunsthandwerk in alten Koffern zu präsentieren“, erzählt Ursula Sum. Mehr als 40 Aussteller konnte sie für ihren ersten „Koffermarkt ARTwork“ begeistern, einigen musste sie sogar absagen. Zur Schaustellung dürfen ausnahmslos nur nostalgische Koffer verwendet werden, die jeder für sich schon durch ihr Äußeres für ein besonderes Ambiente sorgen.

In jedem umgebauten und phantasievoll dekorierten Koffer findet nun kreatives, ausschließlich handgemachtes und selbstgefertigtes Kunsthandwerk seinen Platz. Zum Beispiel Gestricktes und Genähtes, selbstgefertigte Pestos, verschiedene Schmuckarten (Silberschmuck, Cabochon-Schmuck), gesägte, gedrechselte Holzarbeiten, Modedesign für Babys und Kleinkinder, handbemalte Seidentücher und Accessoires, geflochtene Körbe, bunte Filzschuhe, fantasievolle Karten, Patchworkarbeiten, Filzschals Metallbilder und vieles mehr.

Ein Drehorgelspieler und Katalin Agnecz sorgen mit nostalgischen Tönen und Tango-rhythmen auf dem Akkordeon für die musikalische Unterhaltung. Alle Räume des Gasthauses sind gefüllt mit Überraschungen und warten auf die Besucher. Es gibt auch das ein oder andere Plätzchen zum Verweilen, Ausruhen, für das Gespräch mit Freunden und Bekannten, oder zur Stärkung. Die Bewirtung der Gäste übernehmen die Inhaber Gabi und Dietmar Huber mit ihrem Team.

Ursula Sum selbst hat schon die nächste Idee, die sie dann in Tuttlingen umsetzen wird: Am 15. November, um 10 Uhr öffnet sie die Türen zu ihrer neuen Galerie: „Galerie Sum - Artwork4you – Kunst - Kunsthandwerk – Deko – Geschenke“ in der Oberamteistraße in den ehemaligen Geschäftsräumen des Geschäftes „Aust“ von Andrea Dittrich-Meurer. Hier werden Kunsthandwerker aus der Region ihre Werke ausstellen und zum Verkauf anbieten. Dekorationsartikel und Geschenke ordert Ursula Sum je nach Saison dann dazu. „Ich habe vor das Geschäft am Donnerstagnachmittag, den ganzen Freitag und Samstag bis etwa 14 Uhr zu öffnen“, erklärt Ursula Sum. Nähere Informationen will sie noch bekannt geben.