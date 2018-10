„Ich packe meinen Koffer – und ich nehme mit ...“ – in dem bekannten Kinderreim kommt immer etwas Neues hinzu: Beim ersten „Koffermarkt ARTwork“ im Donautal entsteht etwas ganz Neues. Die Tuttlinger Künstlerin Ursula Sum hat sich bei einem Besuch der „Kofferte“ in Hinterzarten von der ausgefallenen Idee inspirieren lassen, und organisiert und veranstaltet nun am Samstag, 12. Oktober 2019, von 11 bis 17 Uhr im Gasthaus „Lamm“ in Mühlheim-Stetten den ersten Koffermarkt in der Region.

„Ich war total begeistert von der Idee alle Arten von Kunsthandwerk in alten Koffern zu präsentieren“, erzählt Ursula Sum. Ursprünglich, so die Veranstalterin, stamme die Idee aus Amerika, weit verbreitet sei sie aber in der Schweiz. „Im Frühjahr hatte ich einen Koffermarkt in einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Romanshorn besucht. Ich war fasziniert von der ungewöhnlichen, ausgefallenen Präsentation des Angebots und habe für mich beschlossen, solch einen Markt erstmals auch in unserer Region zu veranstalten“, erklärt sie lachend.

Für die zur Schaustellung dürfen ausnahmslos nur nostalgische Koffer verwendet werden, die jeder für sich schon durch ihr Äußeres ein ganz besonderes Flair vermitteln, die für ein besonderes Ambiente sorgen - und die sicherlich auch die tollsten Geschichten aus ihrem langen Dasein erzählen könnten. In jedem umgebauten und phantasievoll dekorierten Koffer findet nun kreatives, handgemachtes und selbstgefertigtes Kunsthandwerk seinen Platz: Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Der Fantasie keine Grenzen gesetzt

An dem bunten Koffermarkt, der in den Gasträumen des „Lamms“ in Mühlheim-Stetten stattfindet können sich interessierte Hobbykünstler aus allen Bereichen beteiligen. So könnten in den Koffern Keramik, Papeterie, Holzarbeiten, sämtliche Formen von Schmuck, Bilder, Karten, Näh- und Bastelarbeiten, Marmeladen, Liköre, Destillerie, Häkel-, Strick- und Filzarbeiten, Floristik, Räucherwerk, Seifen, Lederarbeiten Glasarbeiten und vieles mehr ihren Platz finden. „Möglichkeiten gibt es viele, der Fantasie sind (fast) keine Grenzen gesetzt“, betont Ursula Sum. „Das Angebot eines Koffermarktes ist breitgefächert, es muss nur alles im nostalgischen Koffer präsentiert werden.“

Für das besondere Ambiente des „Koffermarkt ARTwork“ sorgen auch die Gaststuben des „Lamm“ in Mühlheim-Stetten, in denen für die Besucher das ein oder andere Plätzchen zum Verweilen, Ausruhen, für das Gespräch mit Freunden und Bekannten, oder zur Stärkung vorhanden ist. Die Bewirtung der Gäste übernehmen die Inhaber Gabi und Dietmar Huber mit ihrem Team.