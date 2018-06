Kriminalist Adolf Gallwitz spricht in Mühlheim

Das neue Semester der Volkshochschule hat im Februar begonnen. Die Mühlheimer Außenstelle bietet 24 Veranstaltungen an. Höhepunkt ist ein Vortrag von Kriminalist Adolf Gallwitz.

Gallwitz, tätig an der Polizeihochschule in Villingen-Schwenningen, wird über die aktuelle Sicherheitslage referieren. Er hat sich vor allem als Profiler einen Namen gemacht, unter anderem in der TV-Serie „Fahndungsakte“. Als Psychologe erstellt er Profile von Straftätern und analysiert besonders schwere Gewaltverbrechen. Er ist ein profunder Kenner der Szene, heißt es in der Pressemitteilung der Volkshochschule. Gallwitz könne hinsichtlich der aktuellen globalen und lokalen Gefährdungssituation auch Ratschläge für Situationen im eigenen Leben geben. Der Vortrag findet am Montag, 23. April, im Vorderen Schloss statt.

Auch eine Exkursion steht im kommenden Semester im Programm. Kursteilnehmer besuchen am Dienstag, 8. Mai, die Stuttgarter Börse und blicken dort mit Hilfe von Marc Pusch, Senior Trader bei der Baader Bank, hinter die Kulissen. Ein Vortrag mit Bildpräsentation über den Oberschwäbischen Pilgerweg, ein Vortrag zum Thema Asthma und ein Abendseminar von Nils Tschorn zum Thema Gewichtsreduktion, gleich zu Beginn der Fastenzeit, ergänzen das Programm .

Der Kurs „Vollkornbäckerei und Streicheleinheiten“ wird von Hannah Blohm nochmals angeboten. Außerdem gibt es eine geführte, professionelle Weinprobe in Fridingen als Premiere im Mühlheimer Programm.

Anmeldungen sind persönlich bei der Außenstelle im Vorderen Schloss möglich. Telefonisch unter 07463/ 89 03, per Fax an 07463/99 07 76, per E-Mail an

vhs@muehlheim-donau.de

oder direkt über die Homepage der Volkshochschule

www.vhs-tuttlingen.de (pm)