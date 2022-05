Konfirmation in Mühlheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der evangelischen Christuskirche in Mühlheim hat Pfarrerin Nicole Kaisner in einem feierlichen Gottesdienst vier junge Damen die Konfirmation, zusammen mit den Eltern und Verwandten der Mädchen gefeiert. Der Gottesdienst selber war von der Gruppe 4fun mit Marco Schorer mitgestaltet worden. In der mehrmonatigen Konfi-Zeit waren die vier Damen nach zweijähriger Pause auf den Tag der Konfirmation vorbereitet worden. Konfirmiert wurden: Shalen Masson (Kolbingen), Sophie Kiefer und Emilie Kohler (beide aus Fridingen) sowie Lena Wachter aus Mühlheim.