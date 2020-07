Kindergartenbeiträge steigen um 1,7 Prozent

Der Mühlheimer Gemeinderat hat in der jüngsten öffentlichen Sitzung vor der Sommerpause die Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2020/21 sowie die Elternbeiträge für das neue Kindergartenjahr festgesetzt.

Silvia Schaible vom Hauptamt berichtete dem Gemeinderat, dass im vergangenen Jahr fast alle Kindergartenplätze in den vier Kindergärten (drei in Mühlheim und einer in Stetten) belegt waren. Auch Bürgermeister Jörg Kaltenbach wies darauf hin: „Heute sind keine Plätze mehr frei.“ Durch die Corona-Epidemie habe sich die Bedarfsplanung deutlich erschwert.

Dank der Erweiterung vom Kindergarten St. Josef (Städtle), die zehn neue Plätze dazu brachte, hat sich die Lage etwas entspannt. Für das Kindergartenjahr 2020/21 haben einige Eltern die Krippenplätze noch nicht verbindlich gebucht. Die Stadtverwaltung hofft, dass dies im Laufe des Jahres nachgeholt wird.

Nachdem die Katholische Kirchengemeinde einen Anbau am Kindergarten St. Maria (Vorstadt) bewerkstelligen will und auch die Evangelische Kirchengemeinde durch den eventuellen Anbau den dortigen Kindergarten um zehn Plätze erweitern will, denkt man an eine ausreichende Zahl von Kindergartenplätzen.

Die Sicherstellung des Angebots beanspruche die Träger, so der Schultes. Die steigenden Personalkosten, die Bewältigung der Hygienevorschriften und die allgemeine Kostensteigerung würden ganz einfach eine Kostensteigerung erfordern. Sie liegt fürs neue Kindergartenjahr bei einer Erhöhung um 1,7 Prozent.

Mit einem dreiköpfigen Gremium, bestehend aus den beiden Gemeinderätinnen Simone Langeneck und Maria-Lena Weiss und Janine Maier (Leiterin des Hallenbads), will die Stadt Mühlheim in der sitzungsfreien Zeit bis zum 15. September und dem dreiwöchigen Vorlauf die Rahmenbedingungen für die Wiederöffnung des Mühlheimer Hallenbades besser in den Griff bekommen. Janine Maier von der Bäderleitung räumte ein, dass der Sauna-Bereich mit den Hygiene-Vorschriften schwieriger sei als der reine Badbetrieb. Die vorgeschriebene Reinigung sei ein großes Problem.

Aus der Mitte des Gemeinderats wurde an eine „kommunale Abstimmung“ mit dem Freibad der Nachbarstadt gedacht. „Schwimmen lernen ist wichtig“, sagte Bürgermeister Kaltenbach, der gleichzeitig nicht an „eine deutliche Lockerung“ vom 10. August an denkt. Die gut aufgestellte Schwimmabteilung des TV Mühlheim hofft auf eine baldige Öffnung des Hallenbades. Als Ziel, vorbehaltlich der Infektions- und Verordnungslage sieht das Gremium eine Wiederöffnung des Bades und der Sauna zum 1. Oktober vor.

Unter dem Punkt Anfragen und Bekanntgaben zog Bürgermeister Jörg Kaltenbach ein Fazit über den Stadtwald: Mit rund 7100 Festmeter Holz ist der komplette Einschlag für das Jahr 2019 vollzogen worden. 3000 Festmeter davon fielen durch Käfer, Dürre, Schnee, Sturm- und Pilzschäden an. Dank der Ökokonto-Maßnahme wird ein Sonderertrag von 235 000 Euro erwirtschaftet, der mit drei Prozent verzinst wird. Dank der Ökokonto-Maßnahme ergibt dies ein Gesamtergebnis von 169 000 Euro.

Für die Sanierung der Rathausfassade ist am 15. September die nächste Sitzung vorgesehen. Die Denkmalstiftung Baden-Württemberg stellt dafür einen Zuschuss von 50 000 Euro in Aussicht. Die Entscheidung über den Zuschuss soll Mitte bis Ende August fallen.

Am 24. August soll der Rückbau der Balustrade im südlichen Bereich der Vorhalle durch die Firma Holzbau Milkau erfolgen. Außerdem wird ein Mustergeländer durch die Firma Höpfl & Harfmann installiert. Die Bemusterung soll der Mühlheimer Gemeinderat am 15. September vornehmen.