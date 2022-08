Kinder philosophieren am Welschenberg

„Philosophieren mit Kindern“ mit Andreas Stefan Geiger findet am Donnerstag, 18. August, in der Kirchenruine „Maria Hilf“, am Welschenberg in Mühlheim statt. Kinder und Jugendliche sind auch Philosophen und Theologen, heißt es in der Mitteilung. So große Philosophen und Theologen, dass sie von Erwachsenen mit ihren Fragen als „anstrengend“ empfunden werden.

An dem Nachmittag wird das Thema Anthropologie (Was ist er Mensch?) behandeln. Mit sechs Bildern und altersgerechten Fragen wird das Thema erkundet. Der Raum gehört den Kindern, die ihre eigenen Ideen formulieren dürfen.

Die Veranstaltung ist geeignet für Kinder zwischen 8 und 14 Jahren, Treffpunkt ist um 14 Uhr an den katholischen Gemeindehäusern, Wanderung von den katholischen Gemeindehäusern Fridingen und Mühlheim auf den Welschenberg.

Um 15 Uhr ist eine kleine Stärkung an der Kirchenruine, von 15.30 bis 17 Uhr wird mit Kindern philosophiert. Die Rückkehr ist um 18 Uhr an den Gemeindehäusern. Gutes Schuhwerk, regensichere Kleidung, Vesper und Getränk sind mitzubringen. Veranstalter sind die katholischen Kirchengemeinden Fridingen und Mühlheim. Findet bei jedem Wetter statt, außer bei amtlicher Unwetterwarnung.