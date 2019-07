Kiekbusch kritisiert zunehmende Gewalt auf Sportplätzen

Das hat es bisher wohl noch nicht gegeben: Beim außerordentlich gut besuchten Staffeltag im Gemeindezentrum Stetten bei Mühlheim an der Donau waren Vertreter sämtlicher Vereine aus dem Fußballbezirk Schwarzwald anwesend.

Der Bezirksvorsitzende Marcus Kiekbusch (Aldingen) ging in seiner Rede auf die zunehmende Gewalt auf den Sportplätzen, auch im heimischen Bezirk Schwarzwald, ein. „Was sich teilweise auf den Sportplätzen abspielt, hat mit unserem Fußball nichts mehr zu tun. Da gibt es schon Auseinandersetzungen bei den F- und E-Junioren, bei den C-Junioren wird ein Schiedsrichter mit einer erhobenen Flasche von einem Zuschauer bedroht und bei den B-Junioren gibt es Verletzungen, die von Glasscherben herrühren. Im Aktivenbereich müssen wir uns im Bezirk mit einem Rassismusfall auseinandersetzen und in einem Fall geht es um eine Körperverletzung, wo 10 000 Euro Schmerzensgeld im Raum stehen. Wenn es soweit ist, dass die Polizei am Ende bei einem Fußballspiel schlichten muss, dann ist es weit gekommen“, sprach Kiekbusch einige Fälle an, die in der abgelaufenen Saison vorgefallen sind.

Für den Herbst dieses Jahres hat der Bezirksvorsitzende eine gemeinsame Infoveranstaltung mit der Polizei Tuttlingen geplant, in der es darum geht, wie Vereine Gewalt auf den Sportplätzen vorbeugen können. „Hier sind wir alle gefragt und müssen mithelfen, damit diese Missstände auf unseren Sportplätzen wieder verschwinden“, betonte Kiekbusch.

Von einer positiven Saison, was das Sportliche betrifft, berichtete Bezirksspielleiter Matthias Harzer (Seedorf). Es gab eine überschaubare Anzahl an Spielen, die aus Witterungsgründen neu angesetzt werden mussten. Die abgelaufene Saison wurde erstmals mit dem „Norweger Modell“ (Neun gegen neun Spieler) ausgetragen, allerdings ausschließlich in der untersten Spielklasse, der Kreisliga C. „Dabei wurden 36 Spiele nach dem neuen Modell gespielt, dass war immerhin jedes zehnte Spiel“, berichtete Harzer. „Das hatte den Vorteil, dass es keinen einzigen Mannschaftsrückzug während der Saison gab und auch kein Team infolge dreimaligem Nichantretens aus dem Spielbetrieb genommen werden musste“, unterstrich Harzer die positiven Aspekte dieses neu eingeführten Spielsystems.

Trotzdem mussten in den einzelnen Spielklassen (von der Bezirks- bis zur Kreisliga C) 25 Spiele, aufgrund von Spielermangels, abgesagt werden. „Ärgerlich war, dass es sogar ein Spiel der Bezirksliga betraf“, so der Bezirksspielleiter.

In den Vereinsdialogen, die im Januar dieses Jahres stattfanden, kristallisierte sich heraus, dass die Vereine gegen die Wochentagsspieltage sind. „Wir haben diesen Wunsch umgesetzt, sodass wir bei den Punktspielen in der Vorrunde nicht mehr unter der Woche spielen, dafür aber diese zwei Spieltage im Dezember angesetzt haben“, sagte Harzer.

Mit 86 roten Karten mussten die Schiedsrichter 18 Mal weniger „glatt rot ziehen“, als in der Vorsaison. Immer wichtiger wird das Abstellen von Platzordnern. So mussten in der vergangenen Saison viele Strafen gegen die Vereine ausgesprochen werden, aufgrund von Entgleisungen von Zuschauern gegenüber Spielern und Schiedsrichtern. „Hier sind die Vereine einfach angehalten, Platzordner zu stellen, damit solchen Dingen vorgebeugt werden kann“, appellierte Harzer an die Vereinsvertreter.

Staffelleiter wiedergewählt

Bei den Wahlen wurden die Staffelleiter Matthias Harzer (Bezirksliga), Wilfried Waibel (Kreisligen A 1 und A 2), Rainer Merz (B 1 und B 2), Uli Dom (C 1 und C 2) sowie Roger Fischinger (C 3) genauso für eine weitere Saison wiedergewählt, wie Bezirkspokalspielleiter Willi Herzog und Bezirkskassierer Manfred Schwanzer. Neben dem bisherigen Kassenprüfer Markus Aberle (SG Aichhalden/Rötenberg) kommt Lothar Staiger (SV Bubsheim) neu hinzu für den ausscheidenden Markus Stegmann (SpVgg Trossingen).

Der nächste Staffeltag findet im Jahr 2020 in Beffendorf (Kreis Rottweil) statt.