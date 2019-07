Karl Leibinger Medizintechnik belohnt Treue zur Firma

Die Ehrung der Arbeitsjubilare bei der Karl Leibinger Medizintechnik, einem Unternehmen der KLS Martin Group, in der Kantine des Unternehmens in Mühlheim hatte einen besonderen Akzent – wurden doch 22 Arbeitsjubilare für langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt, die es in der Summe auf nicht weniger als 400 Jahre Arbeit in derselben Firma brachten. Darunter war mit Wolfgang Rabus ein Arbeitsjubilar, der es sogar auf 40 Jahre brachte. Ihm wurde von Bürgermeister Jörg Kaltenbach die Ehrenurkunde des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann überreicht.

KLM-Geschäftsführer Christian Leibinger sieht es als eine besondere Verpflichtung und Ehre gegenüber den Mitarbeitern an, sie für ihren jahrelangen Einsatz für das Unternehmen besonders zu ehren. In einem Blick in die Zukunft sagte er, die Firma stehe zu ihren Mitarbeitern. Das habe das Unternehmen durch hohe Investitionen bewiesen. Der Baufortschritt am Bau 70 in Mühlheim sei nicht zu übersehen. Für jeden Jubilar gab es ein Geldgeschenk.

Die besonderen Glückwünsche des Ministerpräsidenten verband Kaltenbach mit einem Grußwort der Stadt. Dabei hob er hervor, dass KLS Martin Group bei einem deutschlandweiten Test unter den Ausbildungsbetrieben als einer der Besten ausgezeichnet wurde. Grüße und Blumen gab es vom Betriebsrat, die der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Sven Kessler übergab. Für die 25er-Jubilare gab es zudem die Urkunde der IHK Villingen-Schwenningen.

Geehrt wurden für zehn Jahre: Claudia Dornik, Stefanie Grom, Gudrun Gutbrod, Ellen Keine, Gerhard Buschle, Florian Fritz, Remo Lehmann, Michael Mäder, Kurt Riedel, Christian Scheu, Christian Scheunemann, Thorsten Schmalhofer und Jens Trzaskowski. Für 25 Jahre: Regina Ledwon, Annette Schutzbach, Fettah Harkci und Frank Reinauer. 30 Jahre sind dabei: Kai Bürger und Dietmar Kola. Für 35 Jahre wurden geehrt: Manfred Anwander und Edwin Maier. 40 Jahre bei KLM arbeitet Wolfgang Rabus.