Kapelle ehrt treue Musikanten

Die Musikkapelle Stetten hat beim Jahreskonzert langjährige Musiker geehrt. Zum Konzert war der Kreisverbandsvorsitzende Ottmar Warmbrunn gekommen, der sich lobend über das Engagement der Stettener Musiker aussprach. Für zehn Jahre bekamen die Ehrennadel in Bronze: Marijan Buschle, Jan Huber, Linus Lux, Matthias Müller und Ruben Teufel. Die Ehrennadel in Gold mit Urkunde ging an Werner Flaig, und für zehnjährige Dirigententätigkeit konnte Lisa Locher die Dirigentenehrennadel in Bronze mit Urkunde entgegen nehmen. Außerdem erhielten alle ein Präsent der Musikkapelle.

Schon während ihres Konzertteils hatten sich die Wildentle von ihrer Leiterin, Lisa Locher, für jedes der zehn Jahre mit dem Anspielen eines Stücks verabschiedet. Im Namen der Eltern sagte Alexander Lux Worte der Anerkennung für die Aus- und Fortbildung der Wildentle. Für die Musikfreunde Stetten war es der zweite Vorsitzende Manfred Locher, der den Nachwuchsmusikern Anerkennung für die bestandenen D1- und D2-Absolventen aussprach.