Jutta Straub neu im VdK-Vorstand

Der VdK-Ortsverband von Mühlheim und Stetten hat in der Hauptversammlung in der „Krone“ eine Nachfolgerin für den kürzlich verstorbenen zweiten Vorsitzenden Gebhard Waizenegger mit Jutta Straub aus Renquishausen gefunden. Bei den notwendigen Wahlen gab es keine Probleme, alle Ämter konnten besetzt werden. Die guten Vorbereitungen der Wahlen durch den Vorsitzenden Gerhard Rückert machten sich positiv bezahlt. Die neue Vorstandschaft des Ortsverbandes setzt sich jetzt wie folgt zusammen: Vorsitzender Gerhard Rückert, 2. Vorsitzende Jutta Straub, Kassiererin Gertrud Rückert, Protokollführerin Elisabeth Weiss, Frauenvertreterin Erika Menean, Beisitzer sind Dieter Schallehn, Eugen Endreß und Uwe Steinbächer; Revisoren sind Herbert Brandstätter und Rolf Hahn.

In seinem Rückblick auf die vergangene Zeit im Ortsverband berichtete der Vorsitzende Gerhard Rückert von viel Arbeit und auch von der starken Unterstützung verschiedener Mitglieder und der Stadt Mühlheim. Derzeit sind 153 Mitglieder gemeldet. Man habe einigen Mitgliedern bei ihren Problemen helfen können, was Rückert in seinem Bericht besonders betonte. Die Verbandsgeschäftsstelle in der Mühlheimer Hauptstraße sei derzeit nur Beratungsgesprächen und Büroarbeit besetzt. Die anwesende Kreisverbandsvorsitzende Maria Streicher aus Spaichingen wie auch Bürgermeister Jörg Kaltenbach sehen in dieser Geschäftsstelle eine für die ganze Bevölkerung sehr wichtige Einrichtung. Beide machten sich stark, dass die Geschäftsstelle auch weiterhin ihren Fortbestand hat. „Wir, der VdK Mühlheim und Stetten sind bestrebt, auch weiterhin nach besten Kräften für unsere Mitglieder da zu sein“, sagte Gerhard Rückert. Man müsse jetzt vor allem warten, wie es durch die Corona-Pandemie weitergehe. Die Frauenvertreterin Erika Menean konnte im Berichtszeitraum sieben Mitglieder besuchen, „allerdings nur an der Haustüre, wegen Corona“, wie sie bedauerte. Eingangs der gut besuchten Hauptversammlung hatte die Versammlung ganz besonders der drei Mitglieder Heinz Schänzel, Ludwig Leibinger und Gebhard Waizenegger gedacht.