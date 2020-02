Jugendliche versuchen, sich mit falschen Ausweisen auf Fasnet-Party zu schmuggeln

Nicht durch die Eingangskontrolle eines Festzeltes haben es zwei 17-jährige Jugendliche geschafft, die am Abend des Fasnetmontags dem Sicherheitsdienst der Fasnetsveranstaltung des örtlichen Narrenvereins den Personalausweis eines 20-jährigen Bruders beziehungsweise den Führerschein eines 21-jährigen Freundes vorlegten. Der Sicherheitsdienst konfiszierte die falsch verwendeten Dokumente und übergab diese an die Polizei. Das Polizeirevier Tuttlingen leitete gegen die vier in Kreisgemeinden wohnhaften Tatverdächtigen jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen des missbräuchlichen Gebrauchs von Ausweisdokumenten ein.