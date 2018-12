JFV Oberes Donautal unterliegt Olympia Laupheim 0:3

Die Fußball-A-Junioren des JFV Oberes Donautal haben das erste Rückrundenspiel in der Verbandsstaffel Süd gegen Olympia Laupheim auf dem Ettenberg in Mühlheim 0:3 (0:1) verloren. Das Ergebnis täuscht: Die Gastgeber waren über weite Strecken gleichwertig.

Der Tabellenzweite aus Laup-heim präsentierte sich als eine zweikampfstarke Mannschaft auf dem Ettenberg, die von zwei umstrittenenen Strafstoß-Entscheidungen profitierte. Die fast 100 Zuschauer sahen bei schweren äußerlichen Bedingungen ein gutes Spiel, in dem die Gastgeber in der ersten halben Stunde gleich dreimal die Möglichkeit hatten, in Führung zu gehen. Die größte davon hatte Nico Wieneke nach einem genauen Zuspiel von Bohzabail Seng, als er alleine vor dem Torwart auftauchte, den Ball aber nicht im Tor unterbringen konnte.

Dann die 44. Minute: Bei einer Massenansammlung vor dem JFV-Tor zeigte der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt, als einer der Gästestürmer nach einem Pressschlag zu Boden ging. Laupheim nutzte das Geschenk zur 1:0-Gästeführung, die den Spielverlauf auf den Kopf stellte.

Vier Minuten nach dem Seitenwechsel war der gleiche Olympia-Spieler erneut im Strafraum theatralisch gefallen und der Schiri gab sofort Elfmeter. Zwar konnte Justin Schillinger den Strafstoß abwehren, doch beim Nachschuss war er machtlos. Die Gäste ließen daraufhin nicht viel zu und kamen mit einem abgefälschten Freistoß inder 72. Minute noch zum 0:3-Endstand.