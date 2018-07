JFV Oberes Donautal steigt auf

Mit einem 2:0 (1:0)-Sieg gegen den TSV Blaustein hat der Jugend-Fußballverein (JFV) Oberes Donautal den Aufstieg in die A-Junioren-Verbandsstaffel Süd geschafft. Im Hinspiel war der JFV vor einer Woche 2:3 unterlegen. Auf dem Sportgelände Ettenberg lieferten die A-Junioren eines ihrer stärksten Spiele ab. Der Sieg war hochverdient.

In einem bis zum Schlusspfiff spannenden Spiel ging der JFV schon in der Anfangsviertelstunde durch einen überlegten Schuss von Simon Schlegel aus gut 20 Meter ins lange Eck in Führung. Die Gastgeber hatten anschließend weitere gute Chancen. Mit dem 1:0-Pausenstand waren die Gäste mehr als gut bedient. Einziger Trost für die Hausherren war: Mit der Führung hatte man den Gleichstand erreicht.

Blaustein drängte nach Wiederanspiel auf den Ausgleich und hatte in der Anfangsviertelstunde zwei, drei gute Ausgleichsmöglichkeiten. Mit zunehmender Spieldauer nahm der JFV wieder das Heft in die Hand. Die Entscheidung fiel nach 70 Minuten Spielzeit, als Tim Specker eine tolle Kombination über mehrere Stationen zum 2:0 abschloss. Wenige Minuten vorher hatte der Blausteiner Torwart Benedikt Schelzig mit einem Super-Reflex den Ball über sein Tor lenken können und damit die bis dahin beste JFV-Chance zunichte gemacht. Als die Gäste nochmals auf den Anschlusstreffer drängten, hatte der JFV-Keeper Kevin Krupa mehrfach die Möglichkeit, sich auszuzeichnen. Glück hatten die Gastgeber, dass der TSV in der 88. Minute mit einem fulminanten Schuss aus 22 Metern nur das rechte Torgestänge traf.

JFV Oberes Donautal: Kevin Krupa, Linus Pinnekamp, Tom Freudlsperger (ab 79. Nico Wieneke), Dominik Sauter, Simon Schlegel (85. Elias Ewert), Robin Schad, Simon Bauer, Leonardo Schillaci, Tim Specker, Marcel Wölfle (58. Tjorven Schutzbach), Jan Kupferschmid. – Schiedsrichter: Tobias Huthmacher (Sigmaringen). – Zuschauer: 200. – Tore: 1:0 (12. Minute) Simon Schlegel, 2:0 (69.) Tim Specker. – Besondere Vorkommnisse: beide eine Zeitstrafe (90.+1). (ly)