JFV Oberes Donautal sammelt für den Tafelladen Tuttlingen

Mit dem Slogan „Wir können mehr als kicken, gemeinsam für die Tafel“ sammelten die Kinder und Jugendlichen des JFV Oberes Donautal am 18. und 19. November im Edeka Beha in Mühlheim Spenden für den Tafelladen in Tuttlingen.

Der enorme Preisanstieg bei den Energie- und Lebenshaltungskosten stellt die Tafel in Tuttlingen aktuell vor große Herausforderungen. „Wir als Jugendsportverein haben uns überlegt, wie wir hier helfen und unterstützen können“, so der erste Vorstand Michael Lock. Die Idee, eine Spendenaktion zu starten, traf im Vorstand sofort auf regen Zuspruch. Von dem Vorhaben konnte dann auch schnell die Familie Beha (Edeka Beha) überzeugt werden und so verteilten die Kinder und Jugendlichen des JFV Oberes Donautal am 18. und 19. November im Edeka Beha in Mühlheim entsprechende Flyer und sprachen die Kunden aktiv auf diese gemeinnützige Aktion an. Es war wirklich ein voller Erfolg, an diesen beiden Tagen sammelten die Spieler und Spielerinnen Spenden in Höhe von über 1400 Euro ein. Ein großer Dank des JFV Oberes Donautal geht an Silke und Marc Beha für die wiederum tolle Kooperation und Zusammenarbeit und an Jessica Mägerle-Janser für die Organisation. Ein weiterer Dank geht an die Eltern und Großeltern der Kinder und Jugendlichen, die uns über entsprechende Sachspenden ebenfalls unterstützt haben.

Des Weiteren nahmen Firmen aus dem Kreis Tuttlingen Kenntnis von dieser Aktion und beteiligten sich. Hier möchten wir ein überaus herzliches Dankeschön an die Hutter Reiseservice GmbH, die Raiffeisenbank Donau-Heuberg eG und an Gebrüder Zepf Medizintechnik aussprechen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir in den nächsten Wochen Lebensmittel und Hygieneartikel im Wert von über 2900 Euro an Frau Speck, Leiterin des Tafelladens in Tuttlingen, übergeben können“, so Michael Lock.