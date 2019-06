JFV Oberes Donautal im Stadion Camp Nou

Die Fußball-A und B-Junioren des JFV Oberes Donautal haben an einem mehrtägigen Turnier in Malgrat de Mar an der Costa de Barcelona teilgenommen. Die A-Junioren belegten den dritten Platz.

Gespielt wurden jeweils 2 x 20 Minuten auf verschiedensten Kunstrasenplätzen rund um Malgrat de Mar. Mit Mannschaften aus insgesamt sechs verschiedenen Nationen war das Turnier international bestückt. Die Donautäler spielten im Turnierverlauf allerdings nur gegen deutsche Mannschaften.

Bei schlechten Wetterverhältnissen, sprich einem Regen gefluteten Platz, mussten sich die B-Junioren bereits am ersten Turniertag zweimal geschlagen geben und spielten fortan nur noch um hintere Plätze. Anders die A-Junioren. Die starteten mit zwei Siegen in das Turnier und so fehlte am Folgetag nur noch ein Punkt zum Erreichen des Viertelfinals. Dieses wurde dann mit zwei weiteren Erfolgen souverän erreicht.

Im Viertelfinale hieß der Gegner JT Sulzbach & Oppenweiler. Die Donautäler setzten sich 3:1 durch. Alessio Pacella hatte dabei den JFV mit 1:0 in Führung gebracht. Im Halbfinale, unmittelbar im Anschluss an das gewonnene Viertelfinale, mussten die Donautäler allerdings die Favoritenrolle abgeben an SV Olympiadorf München. Das Spiel selbst gestaltete sich verbissen. Olympiadorf München versuchte, mit langen Bällen die JFV-Abwehr zu überspielen. Der JFV spielte sich dagegen immer wieder schön durch die Mitte nach vorne. Ein Tor blieb den Donautälern aber verwehrt und so gerieten sie nach der Halbzeitpause 0:1 in Rückstand. Einen Elfmeter nutzte der Gegner kurz darauf zum 0:2-Endstand.

Im kleinen Finale holten sich die Donautäler im Elfmeterschießen, nach zwei tollen Paraden von Justin Schillinger, den dritten Platz und reisten mit einem großen Pokal ins Obere Donautal zurück.

Der ganze Trip wurde abgerundet mit einem Besuch des Stadions des FC Barcelona, dem Camp Nou.