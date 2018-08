Für die A-Junioren des JFV Oberes Donautal steht am Sonntag, 2. September, die erste Herausforderung der neuen Saison auf dem Programm. Der Aufsteiger in die Verbandsstaffel Süd trifft ab 11 Uhr auf dem Sportgelände Ettenberg im Verbandspokal auf den TSV Weilheim/Teck. Die Gäste sind vor drei Jahren in die Nord-Staffel aufgestiegen, belegte in der Premierensaison Platz vier und in der vergangenen Spielzeit Platz neun.

Es sind nur wenige Spieler aus der vergangenen erfolgreichen Saison übrig geblieben. Es kamen aber gut ausgebildete Nachwuchsspieler aus der B-Jugend hinzu. Die externen Neuzugänge Jonas Kirchner (SV Zimmern), Anton Sishmargov, Zwonimir Zovko, Junus Emre Begit (alle vom SC 04 Tuttlingen) und Ali Golameh (FC Hechingen) komplettieren den 22-Mann-Kader von Trainer Wolfgang Kunz. Der Coach wird beim ältesten Jahrgang des JFV, an dem jetzt auch der VfL Nendingen beteiligt ist, künftig vom langjährigen Mühlheimer Trainer Augusto „Gustl“ Alfidi sowie den früheren VfL-Spielern Eugen Jahn und Benjamin Wiedersich (bisher B-Juniorentrainer vom VfL Nendingen) unterstützt.

Bisher verliefen die Tests gegen namhafte Gegner noch nicht optimal. Trainer Kunz sagt: „Wir haben noch Potenzial, uns bis zum Saisonauftakt zu steigern“. In die Verbandsstaffel startet die Kunz-Elf am Samstag, 8. September, um 14 Uhr beim FV Olympia Laupheim.