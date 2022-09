Jahresausflug der Musikkapelle Stetten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Als Jahresausflug fuhr die Musikkapelle Stetten dieses Jahr an den Bodensee. Morgens besuchten die 60 Musiker und Musikerinnen samt Anhang das Hopfengut No. 20 in Tettnang. Nach einem ausgiebigen Weißwurstfrühstück gab es eine Führung durchs Hopfengut, bei der die einzelnen Schritte der Hopfenernte und die weitere Verarbeitung des Hopfens erklärt wurden. Nachmittags ging es von Birnau auf eine Wanderung nach Meersburg. Fürs Abendprogramm fuhr man zu einer ortsansässigen Mosterei nach Horgenzell. Bei hausgemachten Spezialitäten und viel Gesang ließen die Musiker und Musikerinnen den Tag ausklingen.