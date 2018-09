Jörg Bach erschafft „Neuland“ in Celle

Zur Person

Im Jahr 1964 in Wolgast an der Ostsee geboren, fand Jörg Bach im Haus Roland Martins Zugang zur Bildhauerei und die Motivation für sein Studium an der Akademie in Karlsruhe. Seine Lehrtätigkeit an der Jugendkunstschule Tuttlingen gab Bach 2001 zugunsten seiner eigenen künstlerischen Arbeit auf. Heute arbeitet und lebt der Künstler mit seiner Familie in einem ehemaligen Fabrikgebäude in Mühlheim, umgeben von einem Skulpturengarten, in dem auch Bachs Werkstatt steht. Die Aufzählung seiner Ausstellungen füllt inzwischen ganze Seiten, Bachs Werke waren schon in Bologna, London und Toronto zu sehen. Zwei Tage nach seiner Rückkehr aus Celle – die Ausstellung ist bereits gepackt – fährt er zur Vernissage nach Wien. Ab Oktober stellt er in Offenburg aus. (hör)