Infotafel auf Rad- und Wanderstrecke entfernt

In Mühlheim herrschte große Betroffenheit und Ärger: Ein Frühwanderer hatte am Mittwochmorgen festgestellt, dass die Infotafel auf der Rad- und Wanderstrecke zwischen dem Mühlheimer Friedhof in Richtung Fridingen an der Halterung abgesägt und mitgenommen wurde.

Mühlheims Albvereinsobmann Peter Glatz wurde informiert und machte sich gleich aktiv. Nach seinem Anruf beim Regierungspräsidium in Freiburg gab das Amt zu, die Sache veranlasst zu haben, und die Info-Tafel weggebracht zu haben. Sie soll erneuert und mit den neuesten Informationen versehen werden. Leider habe man es versäumt, alle Stellen richtig und schnell zu informieren. Das Präsidium entschuldigt sich dafür.