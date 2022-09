Indische Schwestern Pushpy und Neveena erzählen von ihrer Arbeit im Orden

Mit Schwester Pushpy und Schwester Neveena sind die Oberinnen des indischen Frauenordens „Society of Helpers of Mary“ am Mittwoch, 21.September, in Mühlheim zu Gast. Um 19 Uhr erzählen sie im katholischen Gemeindehaus St. Josef von ihrer Arbeit. Die katholischen Schwestern unterhalten in ganz Indien Kinderheime sowie Krankenstationen und unterstützen Bedürftige in vielfältigen Projekten.

Der Besuch hat einen persönlichen Hintergrund: Die Mühlheimerin Maria Buschle hatte ihre ersten beiden Lebensjahre in einem Waisenhaus verbracht, das die „Marys“ damals in Andheri unterhielten, einem Stadtteil von Mumbai. Mit zwei Jahren wurde sie von einer deutschen Familie adoptiert. Durch ihr Engagement im „Andheri Freundeskreis Rheinau“ unterstützt Maria Buschle heute gemeinsam mit ihrem Mann und ihren Kindern von Deutschland aus die Arbeit der „Marys“ in Indien.

Auf Einladung des Andheri-Freundeskreises werden die beiden indischen Schwestern über die Projekte berichten, die der deutsche Unterstützerkreis finanziert. Die Oberinnen möchten die geleisteten Spenden transparent machen und stehen an diesem Abend für Fragen zu ihrer Arbeit zur Verfügung.

Der Eintritt ist frei.