In schwierigen Zeiten: Mühlheim blüht auf

Das Corona-Virus hat die Aktivitäten in Mühlheim nicht lahmgelegt. Recht aktiv zeigt sich die Stadt in der Initiative „Blühender Naturpark“, die der Naturpark Obere Donau im vergangenen Jahr ins Leben gerufen hat.

Stadtgärtner Bernhard Hagen und einige Mitarbeiter des städtischen Bauhofs haben bereits im Juli des vergangenen Jahres die Vorarbeiten auf insgesamt acht Flächen im gesamten Stadtgebiet für gärtnerische Arbeiten in Angriff genommen. Im September wurden als nächster Schritt die regional und ökologisch erzeugten Wildblumensamen auf den ausgesuchten Felder ausgebracht.

Nun gehen die ersten Samen auf, so dass bald die Bienen und andere Insekten zahlreiche neue Nahrungsquellen und Rückzugsorte in Mühlheim finden. Das ist auch das Ziel des landesweiten Projekts „Blühende Naturparke“, an dem sich mittlerweile rund die Hälfte der Mitgliedsgemeinden im Oberen Donautal beteiligen. Im Gegensatz zu Honigbienen fliegen viele Wildbienenarten keine weiten Strecken und sind oft auf nur eine einzige Blütenart spezialisiert. Daher kommt es nicht so sehr auf die Größe der einzelnen Fläche, sondern vielmehr auf ein möglichst dichtes Netz an Wildblumenstandorten mit heimischen Arten an, um die Ausbreitung der Insekten zu unterstützen und das Nahrungsangebot sowie Brutplätze zu sichern.

In der Folge werden die Blüten abgemäht. Durch den Schnitt wird die Wurzelstärke der Pflanzen enorm gefördert. Gärtnerisches Fazit: Die Pflanzen erblühen in den Folgejahren noch größer und vielfältiger.

Ein weiteres Angebot wird von den Insekten gerne angenommen. Die ausgeschiedene Gemeinderätin Susan Stiegler-Irion hatte bei ihrem Ausscheiden aus dem Rat im Juli des vergangenen Jahres der Stadt ein „städtisches Insektenhotel“ überreicht. Dieses hat nun seinen Platz auf dem sogenannten Scherrle-Spielplatz in der Mühlheimer Vorstadt gefunden. Bernhard Hagen hat es mittlerweile in einen größeren Rahmen integriert und so ein optisches Ausrufezeichen gesetzt.

Zudem hat der Bauhof zahlreiche Bepflanzungen mit Frühjahrsblühern im gesamten Stadtgebiet vorgenommen. Um die Pflanzbereiche vor dem Gebäude der ehemaligen Raiffeisenbank am Torplatz wurden Stahlbänder zur Einfassung der Pflanzbereiche verlegt. Diese verhindern, dass bei stärkeren Regenfällen Humus abgetragen wird und sind zudem eine optische Aufwertung. Der Rammschutz der drei Bäume vor dem „Kronengärtle“ sind vom Bauhof entfernt worden. Die Bäume sind so groß, dass sie diesen Schutz nicht mehr benötigen. Familie Pistor, die Wirtsleute der „Krone“ übernehmen eine Patenschaft für die neu entstandenen Pflanzeninseln.