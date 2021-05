In Mühlheim steht im Herbst die Bürgermeisterwahl an

Die Bürgerinnen und Bürger von Mühlheim und Stetten gehen am Sonntag, 26. September, nicht nur zur Bundestagswahl, sondern sie gehen an diesem Tag auch zur Urne, um den Bürgermeister für weitere acht Jahre zu wählen. Diesen Termin hat der Gemeinderat jüngst beschlossen. Bürgermeister Jörg Kaltenbach (Archivfoto: wlw), der zu diesem Tagungspunkt die Leitung der Sitzung an den ersten Bürgermeister-Stellvertreter Rainer Langeneck abgegeben hat, wird sich seiner dritte Wahlperiode stellen.

Die laufende Amtszeit endet zum 30. November dieses Jahres. Dass ein neuer Bürgermeister noch vor Ablauf der Amtszeit zu wählen ist, schreibt die Gemeindeordnung vor. Es biete sich an, so die Verwaltung, die Bürgermeisterwahl am gleichen Tag wie die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag abzuhalten. Dies sei möglich. Mühlheims Hauptamtsleiter Volker Lewedey legte dem Gemeinderat auch den Text für die Stellenausschreibung vor. Man war sich einig, die Ausschreibung mit dem Text „der derzeitige Stelleninhaber bewirbt sich wieder“ zu versehen. Zur Bürgermeisterwahl wird es, wie zur Bundestagswahl auch, drei Wahlbezirke geben: Städtle (Rathaus/Vorderes Schloss), Vorstadt (Lippachtalschule) und Stetten (Gemeindezentrum).