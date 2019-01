In Mühlheim lässt sich jetzt Strom „tanken“

Das Netz öffentlicher Stromtankstellen in der Region wird dichter. Am Montag hat Bürgermeister Jörg Kaltenbach auf dem Alten Schulplatz in Mühlheim eine Ladesäule der EnBW offiziell in Betrieb genommen. Damit werde eine weitere große Lücke im Donautal von Tuttlingen in Richtung Sigmaringen geschlossen, sagten Stephan Einsiedler und Stefan Kempf von der EnBW. Die beiden richteten dabei ein Lob an den Landkreis Tuttlingen für sein Engagement um die Elektro-Tankstellen. Ein entsprechendes Hinweisschild auf die Elektro-Tanksäule soll in den kommenden Tagen angebracht werden.

Auf den beiden reservierten Parkplätzen auf dem Alten Schulplatz stehen Fahrern von Elektroautos jetzt je zwei Wechselstrom-Anschlüsse vom Typ 2 mit bis zu 22 Kilowatt Leistung zur Verfügung. Ältere Fahrzeuge oder auch Zweiräder lassen sich an beiden Standorten zudem an zwei Schuco-Steckern mit je 3,7 Kilowatt aufladen. „Bei den neueren E-Mobilen reicht eine halbe Stunde Laden schon für gut 50 Kilometer Reichweite“, erläuterte Einsiedler. Der Zugang ist für alle möglich und erfolgt mithilfe handelsüblicher RFID-Karten oder der eigenen App des Energieversorgers auf dem Smartphone. Die App weise außerdem den Weg zur nächsten freien Elektro-Zapfsäule.

„Die Elektromobilität ist für mich ein ganz wichtiger Teil der Energiewende“, sagte Jörg Kaltenbach und fügte hinzu: „Wenn wir sie ernsthaft voranbringen wollen, brauchen wir ein flächendeckendes Netz leistungsfähiger Ladesäulen.“ Die Stadt Mühlheim handle dabei ganz bewusst als Vorreiter. Der Mühlheimer Gemeinderat hatte im Herbst 2017 der Investition zugestimmt und den Vergabebeschluss gefasst. „Den Standort der Ladesäule haben wir nach gründlicher Abwägung bewusst nahe der historischen Oberstadt, aber doch in verkehrsgünstiger Lage gewählt“, erläuterte der Bürgermeister. So ließen sich während des Tankvorgangs zum Beispiel ein Arztbesuch oder ein Gang zum Rathaus erledigen.