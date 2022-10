In der Region geblieben

a.D. (sz) - Dr. Alexander Lux und Dr. Cornelia Schletterer in Mühlheim a.D. bekommen mit Dr. Joshimol Clement ärztliche Verstärkung. Kurz vor seiner Verabschiedung besuchte noch EBM Emil Buschle die Praxis und gratulierte zum Neuzugang.

Seit 1. Oktober ist Clement Teil der Gemeinschaftspraxis Lux und Schletterer in Mühlheim. Lux, einer der beiden Praxisinhaber und Mitgründer der Donaudoc-Initiative, kennt Clement seit dem Medizinstudium in Freiburg. In Clement, die ihre ärztliche Weiterbildung am Klinikum des Landkreises Tuttlingen absolvierte und anschließend als Fachärztin in der Inneren Medizin und Altersmedizin 20 Jahre tätig war, wuchs der „Wunsch nach einer beruflichen Veränderung“.

„Das Klinikum“, sagt Buschle, „verliert Sie als anerkannte Ärztin sicher sehr ungern“, andererseits „können das Klinikum und wir uns alle sehr glücklich schätzen, dass Sie unserer Region treu bleiben und weiterhin vor Ort sind, nur eben im ambulanten Bereich“. Mit Donaudoc-Koordinatorin Maria-Tiziana Ferrante wünschte er dem Team alles Gute.