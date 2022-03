IMH Spende an Ärzte ohne Grenzen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der IMH e.V. in Freiburg – gegründet vor 35 Jahren – hat sich aufgrund des Krieges in der Ukraine umgehend mit der Frage beschäftigt, welche Hilfe geleistet werden kann.

Bei der Spendenübergabe am 23. März an Dr. med. Amy Neumann-Volmer, Präsidentin des Ärzte ohne Grenzen e.V (Médecins Sans Frontiers), waren für den IMH neben seinem Vorstand André Knapp auch sein Koordinator Herrn Wimbauer dabei.

Vorstand Knapp: „Wir stopfen Lücken im Rettungsnetz, leisten Hilfe da, wo sie gebraucht wird – und ankommt!“ Im Falle der großen Not in der Ukraine sollten die Mittel zielführend dort eingesetzt werden, wo der Wirkungsgrad stimme. Das sei bei den Ärzten ohne Grenzen angesichts der langjährigen Spezialisierung auf Hilfe in Krisengebieten ohne Zweifel der Fall.

Mit der Spende von 20000 Euro können die Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel die medizinische Grundversorgung von 600 Flüchtlingen für einen Monat oder den Sachbedarf für 2000 Entbindungen decken, so die Präsidentin Dr. med. Amy Neumann-Volmer: „Das kommt alles an.“