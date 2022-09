Im Theater Bahnhof geht es um’s Leben

Zum Auftakt der Spielzeit treten am Samstag, 10. September, Massimo Serra und Martin Bachmann mit ihrem „Soirée der Zauberklänge und Wunderworte“ im Theater Bahnhof Mühlheim auf. In ihrem Programm geht es um das Leben - den Frieden, die Seele, Dankbarkeit und allem, was sonst dazu gehört.

Um 19 Uhr beginnt der Abend mit Massimo Serra, der seine Eigenkompositionen präsentiert, und Bachmann, der seine eigenen Lebens-Betrachtungen mit berühmten Zitaten vermischt, heißt es in einer Mitteilung des Theater Bahnhofs. Das Programm ist für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren geeignet. Der Eintritt kostet 18 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre bezahlen 11 Euro. Wer interessiert ist, kann sich telefonisch unter 07463/2580007 oder 01718058869 anmelden. Auch die Anmeldung per Mail an service@theater-bahnhof.de ist möglich.