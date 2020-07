Im Budget und im Zeitplan

Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zum neuen Mühlheimer Feuerwehrmagazin ist erreicht: Am Mittwoch ist Richtfest gefeiert worden – unter Corona-Bedingungen in kleinerem Kreis mit den Verantwortlichen der Feuerwehr Mühlheim und Stetten, dem Gemeinderat und den beteiligten Baufirmen.

Für die Zimmerleute von Milkau Holzbau übernahm Bernhard Fle-ckenstein den markigen Richtspruch. Erinnerungen an seinen Berufsvorgänger und Archebauer Noah verband er mit dem Lob auf seinen Berufsstand und den Segenswünschen für das Gebäude und alle, die dort ein- und ausgehen.

4,27 Millionen kostet der Bau, davon fließen 665 000 Euro an Zuschüssen. Bei diesen Dimensionen war Bürgermeister Jörg Kaltenbach besonders froh, verkünden zu können: „Wir sind innerhalb des Budgets.“

Ebenso wichtig war ihm, dass der Bau innerhalb des Zeitrahmens liegt und dass er bisher ohne Unfälle verlaufen ist. „Das Ziel ist, das Gebäude am 1. Mai nächsten Jahres an die Wehr zu übergeben“, sagte der Bürgermeister. Das könne dann hoffentlich auch gebührend groß gefeiert werden. Bauleiter Jens Engesser von der Weber-Planungsgesellschaft erklärte zum Baufortschritt, dass derzeit am Fundament für den Stahlturm gearbeitet werde. Er nahm die Gäste mit auf einen kurzen Rundgang und beantwortete dabei viele technische Fragen, bevor sich alle zu einem Vesper mit geselligen Ausklang einfanden.