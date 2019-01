Holzbau Milkau ehrt sechs Mitarbeiter

In einer betrieblichen Feierstunde beim Unternehmen Milkau Holzbau in Mühlheim sind Ehrungen langjähriger Mitarbeiter im Mittelpunkt gestanden. Insgesamt sechs langjährige Mitarbeiter konnten Rainer und Achim Milkau für ihren Einsatz für das Holzbau-Unternehmen in Mühlheim auszeichnen. „Nie zuvor war der Mensch einer derartigen Schnelllebigkeit ausgesetzt wie in unserer heutigen Zeit. Fast alles ist darauf ausgerichtet schneller, weiter, besser zu sein“, sagte Geschäftsführer Rainer Milkau.

Umso mehr freue es ihn, in diesem Jahr insgesamt 115 Jahre Berufserfahrung ehren zu dürfen. Klaus Fritz wurde für 35 Jahre Betriebstreue ausgezeichnet. Ein Vierteljahrhundert (25 Jahre) sind Rudolf Nachtigall und Matthias Weidmann dabei. Für zehn Jahre wurden Jürgen Grad, Philipp Kiehne und Christian Müller geehrt.