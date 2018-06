Helmut Wunderlich wird Trainer des VfL Mühlheim

Das bisher streng gehütete Geheimnis bei der Fußballabteilung des VfL Mühlheim über die Nachfolge von Trainer Gustl Alfidi, der nach elfjähriger, erfolgreicher Tätigkeit beim Fußball-Bezirksligisten im Sommer aufhört, ist gelüftet: Der Worndorfer Helmut Wunderlich, derzeit noch Trainer des südbadischen Bezirksligisten TSV Sipplingen, wird ab der Saison 2012/2013 das Sagen auf dem Ettenberg haben.

Mit Helmut Wunderlich übernimmt kein Unbekannter der Fußballszene im Kreis Tuttlingen die Verantwortung auf dem Ettenberg. Seit mittlerweile 15 Jahren arbeitet der ehemalige Aktive des Regionalligisten SC Pfullendorf, wo der Worndorfer acht Jahre gespielt hat, als Trainer, teilweise auch als Spielertrainer. Wenn Wunderlich am Ende der Saison am Bodensee seine Zelte abbricht war er drei Jahre beim TSV Sipplingen, mit dem er von der Kreisliga A in die Bezirksliga Bodensee aufgestiegen ist. Während Helmut Wunderlich vor allem im südbadischen Bezirk Bodensee tätig war, unter anderem auch in Meßkirch, Stahringen und vor dem TSV Sipplingen beim SV Orsingen-Nenzingen, war er vor Jahren auch einmal im Württembergischen beim SV Spaichingen als Trainer tätig.

Wie der Abteilungsvorstand Jürgen Buhl bei der Vorstellung des neuen Trainers sagte, sei Helmut Wunderlich der „Wunschtrainer der Vereins- und Abteilungsführung“. Der neue Mann, der ab der neuen Saison das Sagen haben wird, „ist von der Qualität der recht jungen Mannschaft überzeugt.“ Er wisse auch um die Bürde, die er in der nächsten Saison übernehmen werde.

Seit vielen Jahren kennen sich der alte und der neue Trainer bereits und haben sich immer wieder mit ihren Ideen in kameradschaftlicher Weise ausgetauscht. Gustl Alfidi sagte zu seiner sportlichen: „Es wäre gut, ich würde einmal eine Pause einlegen. Aber Wunsch und Wirklichkeit sind oft weit auseinander.“

Von seiner gut halbjährigen Weltreise zurück ist David Mayer. Er wird trotz beruflicher Belastung dem VfL ebenso bald wieder zur Verfügung stehen wie auch Sören Lurz, der sich beim südbadischen Verbandsligisten SV Endingen wieder abgemeldet hat. (ly)