Heimatverein Mühlheim im Jubiläumsjahr

Der Heimatverein Mühlheim hat anlässlich seines 40-jährigen Bestehens zu einem Waldfest nach alter Tradition eingeladen. Bier, Bratwurst, Kaffee und zünftige musikalische Unterhaltung durch die Stadtkapelle Mühlheim lockten zahlreiche Besucher aus Mühlheim, Stetten, Nendingen und weiteren Nachbargemeinden an den Festplatz im Tiefental.

Mit der Wahl des Festplatzes leistete der Verein gleichzeitig einen Beitrag zum „Tag des offenen Denkmals“: Hier, mitten im Wald, steht am Wegrand die „dreibahnige Mark“, ein 1741 gehauener Grenzstein, der das Zusammentreffen von drei Gemarkungen an dieser Stelle anzeigt: „Oben in dem Thiefen thal stehet ein dreybähniger marktstein stosset hierauf die Stadt Mühlheim, der Flecken Stetten undt Nendingen. Worauf die Mühlheimer-Stetter und Nendinger Wappen gehauen, ist auch ein Loch dar durch“, heißt es in einer Urkunde vom 12. Juni 1750.

Gemäß des diesjährigen Mottos des Denkmaltags „Kultur - Spur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ spürte Stadtarchivar Ludwig Henzler der Bedeutung des Kleindenkmals im Tiefental nach. Henzler brachte seinen Zuhörern mit Fakten und Geschichten die Historie des Steins nahe, der an genau dieser Stelle seit über 270 Jahren eine wichtige Grenze markiert.

Mit dem Scheibenschießen der Bogenschützen des Mühlheimer Schützenvereins endete ein Waldfest, das an alte Fest-Traditionen anknüpfte und an dem sich Jung und Alt erfreuten.