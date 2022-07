Heimatverein Mühlheim feiert sein Jubiläum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen einer Feierstunde im Gasthaus Krone gab es neben Rückblicken auch Dank an zahlreiche Ehrengäste. Einige von ihnen hatten den Verein am 15. Januar 1982 im damaligen Gasthaus „Rössle“ mitgegründet. Zu den Gratulanten an diesem Abend gehörten Bürgermeister Jörg Kaltenbach, Museumsleiterin Silvia Schaible, Kulturamtsleiter Uwe Steinbächer, Wilfried Freiherr von Enzberg, Thomas Kalmbach für den Vereinsring Mühlheim sowie Vertreter des Heimatkreises Fridingen. Viele Glückwünsche und Geschenke zeugten von der großen Wertschätzung für die Arbeit des Heimatvereins.

Eindrücklich war der Rückblick in Bildern auf 40 „schaffensreiche“ Jahre, wie es Stadtarchivar Ludwig Henzler gerne formuliert. 30 Jahre lang hat Henzler als Erster Vorsitzender an der Spitze des Vereins gestanden. Alfons Linke war über 20 Jahre lang sein Stellvertreter. Erfolgreich führten und prägten sie den Verein in gemeinsamer Arbeit. Unter ihrer Mitwirkung wurde der Verein auch Mitherausgeber für einige Bücher zur Stadtgeschichte.

Eine neue Broschüre konnte Vorstandsmitglied Franz Herrmann an diesem Abend vorstellen und verteilen: sein Katalog zur Ausstellung „Malerisches Mühlheim - Ansichten und Anekdoten aus Dorf und Stadt“ im Jahr 2019 war gerade rechtzeitig zum Jubiläum fertig geworden.

Eine Überraschung gab es für das Museum Oberes Donautal Vorderes Schloss Mühlheim zum Vereinsjubiläum: Vereinsvorsitzende Ursula Scheunemann überreichte ein Gemälde des Mühlheimer Künstlers Josef-Alfons Wirth (1887 bis 1916) als Dauerleihgabe. Dem in Mühlheim geborenen Künstler ist im Vorderen Schloss ein eigener Ausstellungsraum gewidmet.