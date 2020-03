„Harmonie“ verschiebt 175-Jahrfeier in den Herbst

Der Gesangverein „Harmonie“ Mühlheim wird in diesem Jahr 175 Jahre alt. Die Corona-Krise hat den Verantwortlichen im Gesangverein und Bürgermeister Jörg Kaltenbach allerdings einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht: Die Feier soll im Herbst zu einem noch benennenden Termin nachgeholt werden.

Mit seinen 175 Jahren ist die „Harmonie“ Mühlheim der älteste Verein in der Donaustadt überhaupt. Zum Jubiläum haben die Verantwortlichen in einem sechsseitigen, mehrfarbigen Flyer die 175 Jahre kurz dokumentiert. Als Grundlage für das Jubiläum wurde ein großes Sängerfest am 23. Juli 1845 genommen. Darüber berichtete der Gränzbote damals unter anderem folgendermaßen: „Nach und nach zogen die Gesangvereine von Aldingen, Emmingen, Mengen, Möhringen, Mühlheim und Kolbingen in die Stadt ein.“

Außer den handgeschriebenen Liederbüchern aus dem Jahre 1865 gibt es für die ersten 45 Jahre keine weiteren Unterlagen mehr. Die Unterlagen sind beim Brand des Vereinslokals „Hirschen“ den Flammen zum Opfer gefallen. Dem Gesangverein „Harmonie“ war vor allem im vergangenen Jahrhundert eine große Blütezeit beschert. Mit verschiedenen Konzerten, Aufführungen von Operetten sowie gesanglichen und theatralischen Darbietungen wurde die Bevölkerung immer bestens unterhalten.

Aber nicht nur in Mühlheim, auch außerhalb der Stadtmauern präsentierte sich der Männerchor bei verschiedenen Gesangswettbewerben in bester Verfassung. Gleich fünfmal hintereinander ersang sich der Gesangverein „Harmonie“ Mühlheim einen ersten Preis.

In den 80er- und 90er-Jahren erlebte der Gesangverein „Harmonie“ Mühlheim, oft zusammen mit dem Beuroner Chor, dem Gesangverein Kolbingen und dem Bodensee-Sinfonieorchester, einige musikalische Höhepunkte, an die sich die Mitglieder heute noch gerne erinnern. In dieser Zeit wurde auch mit Wanderungen, Gebirgswanderungen und Ausflüge die Kameradschaft untereinander hochgehalten. Das hat sich in den vergangenen zehn, zwölf Jahren alles geändert.

Die Zahlen der Sängerinnen und Sänger ist bundesweit zurückgegangen. Unter dem Rückgang haben vor allem die Männerchöre, so wie die „Harmonie“ Mühlheim, gelitten. Die Ursachen dafür seien vielfältig, erklärt der der Mühlheimer Vorsitzende Kurt Waizenegger. Heute zählt der Chor noch 13 Sänger, meist im fortgeschrittenen Alter. Als Chorleiter fungiert Erwin Ulmer. Geprobt wird und darauf ist die „Harmonie“ stolz, jeden Montag. Durch das Gesellige ist der Zuspruch zur Probe relativ hoch