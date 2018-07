Handballer zieht es zum Mühlheimer Ettenberg

Handball ist Trumpf am Wochenende auf dem Mühlheimer Sportgelände Ettenberg: Der Turnverein Mühlheim richtet drei Tage lang das 58. Handball-Kleinfeldturnier aus. Weit mehr als 100 Mannschaften aus dem süddeutschen Raum haben sich angemeldet.

Von der E-Jugend bis zu den Aktiven spielen die Mannschaften in Turnieren ihre Sieger aus. Zusätzlich zu den Wettbewerben auf dem Rasen wird auf dem Ettenberg auch Beach-Handball gespielt. Diese besondere Disziplin im Handball wird immer beliebter und gehört seit einigen Jahren zum festen Bestandteil dieses Handballturniers.

Gäste-Teams können am Ettenberg im Zelt übernachten

Das Mühlheimer Sportgelände verwandelt sich, wie in den vergangenen Jahren auch, wieder in eine große Zeltstadt. Die Gäste haben die Möglichkeit, mit ihrem Zelt am Sportplatz zu übernachten. Zudem ist ein großes Festzelt aufgebaut. Viele Vereine im süddeutschen Raum werden das Wochenende für einen Ausflug zum Turnier auf den Ettenberg nutzen.

Ein Blick in die Meldeliste zeigt, dass 20 Männermannschaften sich für das Rasenturnier gemeldet haben. Bei den Damen ist es die Hälfte. Dazu kommen für das Beach-Turnier bei den Männern 16 Teams und bei den Frauen zwölf. Während die Aktiven bis hinunter zur D-Jugend auf Rasen und im Sand spielen können, tragen die E-Jugend gemischt und E-Jugend weiblich ihre Spiele auf dem vereinseigenen Tartan-Platz beim Turnerheim aus.

Der gastgebende TV Mühlheim mit seinem Organisationsteam hat für die drei Tage nicht nur in Sachen Handballsport vorgesorgt, sondern auch am Freitag und Samstag nach den Spielen ein kurzweiliges Rahmenprogramm organisiert. Im Festzelt sorgen die DJ NoSoundSystem (Freitag) und DJ Egon (Samstag) jeweils ab 21 Uhr für die richtige Musik und den passenden Sound. Der Eintritt ist frei.