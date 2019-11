Gutmann und Marschalleck sind 40 Jahre Schiedsrichter

Der letzte diesjährige Pflichtschulungsabend der Fußball-Schiedsrichter der Gruppe Tuttlingen im katholischen Gemeindehaus in Mühlheim hat sich zu einem Ehrungsabend entwickelt. Der Bezirksschiedsrichter-Obmann Nenad Popovic (Trossingen) und sein Stellvertreter Christian Hafner (Böttingen) zeichneten acht Unparteiische für ihr langjähriges Engagement für den Fußball aus.

Für 1500 geleitete Fußballspiele wurde Karl-Heinz Sauter vom VfL Mühlheim geehrt. Sauter ist seit 1983 Schiedsrichter. Für seine 15-jährige Schiedsrichter-Tätigkeit wurde Damijan Gojkovic (Spvgg Trossingen) geehrt, der 2004 die Prüfung abgelegt hat. Durch einen Umzug gehört er zwischenzeitlich der Schiedsrichtergruppe Donaueschingen an.

Ebenfalls 15 Jahre Schiedsrichter ist Richard Wingert (SV Böttingen), der zudem Mitglied im Schiedsrichter-Ausschuss ist. Wingert wurde zudem mit der SR-Ehrennadel in Bronze des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) ausgezeichnet. Die SR-Ehrennadel in Silber für 20 Jahre ging an Inan Tuncay (Türkgücü Tuttlingen). Die SR-Ehrennadel in Gold für 25 Jahre erhielt Olaf Seifried (SV Durchhausen). In seiner Laudatio sprach Popovic auch das soziale Engagement des Geehrten an.

Für ihre jeweils 40-jährige Schiedsrichter-Tätigkeit wurden abschließend Joachim Gutmann (SV Bubsheim) und Alwin Marschalleck (SC 04 Tuttlingen) geehrt. Alle der Geehrten konnten Präsente entgegennehmen. Zum Abschluss spendierte der Förderverein der SR-Gruppe Tuttlingen allen noch ein zünftiges Vesper. Mit einem guten Tropfen Wein sagte Obmann Popovic ein Dankeschön an Ingeborg Wettki-Storz für die Bewirtung bei den Schulungsabenden.