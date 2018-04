Gosheimer Erfolgsserie endet in Mühlheim

Der VfL Mühlheim ist die beste Mannschaft der Bezirksliga Schwarzwald. Der Tabellenführer hat das Spitzenspiel gegen den SV Gosheim 2:0 (0:0) gewonnen und die herausragende Position in der Liga unterstrichen. Für den Gast vom Heuberg, weiterhin punktbeste Mannschaft der Rückrunde, endete eine Serie von zehn Spielen ohne Niederlage.

„Der Sieg des VfL geht in Ordnung. Es war eigentlich ein Spiel ohne Chancen. Wir haben den entscheidenden Fehler gemacht und verloren“, bilanzierte SVG-Trainer Markus Federle, dessen Team nach dem Rückstand durch Maximilian Bell (64.) mehrfach den Ausgleich hätte erzielen können. Der eingewechselte Kevin Schröder (90.) sorgte für die Entscheidung. Mühlheims Coach Andreas Probst war nicht 100-prozentig zufrieden, konnte mit der Spielweise seines Teams und dem Ergebnis leben. „Gosheim hat kaum eine Chance gehabt. Wir haben das Spiel kontrolliert“, meinte Probst.

Das Spiel wurde von den Defensivreihen bestimmt. Beide Mannschaften taten sich schwer, in ihren Spielfluß zu kommen. Die besten Möglichkeiten in der Anfangsphase waren Schüsse von Sebastian Nann (6.), Burak Demir (15./beide Gosheim) und Mühlheims Florian Becker, die ihr Ziel aber klar verfehlten. „Wir wollten nicht gleich in Rückstand geraten und haben es defensiv gut gemacht“, lobte Federle. Auch der VfL war zunächst um Sicherheit bemüht, um nicht in einen Konter der Gosheimer mit den schnellen Nann und Andreas Leibinger zu laufen.

Weitere Annäherungsversuche kamen bis zur Pause von Demir (21.) sowie den Mühlheimern Kai Stelter (23.) und Sören Lurz (32.). Zwar machten die Gastgeber mehr Druck und hatten klar mehr Spielanteile. Zu guten Chancen kamen sie in der ersten Hälfte aber nicht. „Wir hatten große Probleme, Chancen zu kreieren. Gerade im letzten Drittel hatten wir viele Fehlpässe. Da hat das Timing gefehlt“, fasste Probst zusammen.

Wesentlich besser wurde es auch nach dem Seitenwechsel nicht. Dem Tor am nächsten kam Stelter, der sich den Ball nach einem von Andreas Komforth gechippten Pass in den Strafraum schon an SVG-Torhüter Markus Gerstner vorbeigelegt hatte, dann aber noch abgeblockt wurde.

In der 62. Minute wechselte Probst dann den Sieg ein. Bell und Schröder kamen auf das Feld. Und 120 Sekunden später stand es 1:0. Nach einer Vorlage von Lurz stand Mühlheims Torjäger (64.) im Gosheimer Strafraum frei und schob zu seinem 20. Saisontor ein. Die Gäste mussten mehr Risiko gehen und kamen zu Chancen. Leibinger (73.), Patrick Hermle (75., 82.) und Nann (78.) nahmen das Mühlheimer Gehäuse ins Visier. Auf der Gegenseite tauchte Philipp Wolf (76.) nach einer scharfen Lurz-Flanke ab, brachte den Ball aus kurzer Distanz nicht im Tor unter.

Nach 85 Minuten wäre VfL-Schlussmann Robin Staiger beinahe geschlagen gewesen. Nach einer Hereingabe von Nann setzte Hermle den Ball an den Pfosten. Gosheim drückte weiter auf den Ausgleich, Mühlheim konterte. Zunächst verpasste der eingewechselte Maik Schutzbach das 2:0 (88.). Nach einem Alleingang von Eugen Jahn nutzte Schröder den Querpass, um den Endstand herzustellen.