Gold für Sebastian Baum in Athen

Ende Oktober haben in der griechischen Hauptstadt Athen eine Woche lang die Weltmeisterschaften der WKU (World Kickboxing and Karate Union) stattgefunden. Drei Mühlheimer Karate-Sportler waren mit einer Goldmedaille (Weltmeister) durch Sebastian Baum und je einer Bronze-Medaille für Noel Kühnle und Tanja Baum-Kilau erfolgreich. Alle drei gehören dem Karate-Team aus dem Hegau an. Mühlheims Bürgermeister Jörg Kaltenbach hat die drei in einer kleinen Feier im Mühl- heimer Rathaus geehrt und ausgezeichnet. Bei den Weltmeisterschaften in der griechischen Hauptstadt nahmen insgesamt 1800 Karatesportler aus 48 Nationen teil.

Goldmedaillen-Gewinner Sebastian Baum war als amtierender Deutscher Meister in der Klasse Junioren 75 kg an den Start gegangen. Für Noel Kühnle war es der erste Start in einem so großen Turnier in der Klasse Junioren 13 – 17 und mit der Bronze-Medaille gleich ein unerwarteter Erfolg. Für Tanja Baum-Kilau war es, wie sie selbst sagte, „die letzte WM-Teilnahme.“ Mit der Bronze-Medaille könne man gut abtreten. Die Mühlheimerin, die in Albstadt-Ebingen und in Mühlheim einen Karate-Stützpunkt leitet, war bei den „Veteranen Ü 35“ auf die Matte gegangen. Sie will zukünftig als Kampfleiterin tätig sein.

In Athen sei es die große Karate-Familie gewesen, die die Woche zu einem besonderen Erlebnis werden ließ. „Auf der Matte Gegner – sonst gute Freunde“ sei die Losung bei den Weltmeisterschaften in Griechenland gewesen. Ein Dank gab es an die Adresse der Stadt und Bürgermeister Jörg Kaltenbach für die finanzielle Förderung. Sebastian Baum und auch Noel Kühnle sind durch ihre Erfolge in Athen bereits für die Weltmeisterschaften 2019 in Bregenz qualifiziert. Bei der Ehrung im Mühlheimer Rathaus zollte Bürgermeister Jörg Kaltenbach den drei Karate-Sportlern große Anerkennung für die erbrachten Leistungen. Damit hätten sie die Stadt Mühlheim im fernen Athen ausgezeichnet vertreten.