Gogol und Mäx spielen in der Festhalle

Gogol&Mäx gastieren am Sonntag, 18. September, um 17 Uhr erneut in der Festhalle Mühlheim. Wenn im Theatersaal klassische Musik erklinge und sich das Publikum vor Lachen und Staunen kaum auf den Stühlen halten könne, dann sei die Musikkomiker Gogol & Mäx am Werk.

Sie sind laut Pressemitteilung die Paradiesvögel in der Welt der klassischen Musik und würden mit ihrem tempo- und geistreich ausgefochtenen musikalischen Feuerwerk der Töne seit mehr 30 Jahren für unvergessliche Abende in Konzerthäusern und Theatern in ganz Europa sorgen.Was die preisgekrönten Großmeister der humorbeseelten Bühnenkünste bieten, sei unbeschreiblich. Kaum hätte der schwarz befrackte Pianist sich zum Solo ans Klavier begeben, werde er von Mäx, seinem langmähnigen Gegenspieler mit geistreicher List und Tücke in haarsträubende, aberwitzige Duelle verwickelt.

Gut zwei Dutzend Instrumente und ihre musikalischen und artistischen Lieblingsszenen haben die Beiden im Gepäck. Karten gibt es laut Mitteilung im Vorverkauf an den bekannten Vorverkaufsstellen über das KulturTICKET, zum Beispiel bei der Ticketbox in Tuttlingen und bei vielen Rathäusern, wie im Bürgerservicebüro unter der Ticket-Hotline 07463 / 9940 99.