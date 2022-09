Gogol & Mäx treten in Mühlheim auf

Karten im Vorverkauf gibt es seit langen an den bekannten VVK-Stellen über das KulturTICKET und bei der Ticket-Hotline 07463 / 9940-99. Im Vorverkauf: 18 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen nur die Hälfte, jüngere Kinder gar nichts. An der Tageskasse kosten die Karten jeweils 3 Euro mehr.

Nach einigen Verschiebungen steht am Sonntag, 18. September, 17 Uhr in der Festhalle in Mühlheim wieder ein Comedyabend auf dem Programm. Das Duo „Gogol & Mäx“ tritt auf, teilt die Stadt mit. Die beiden waren 2019 zuletzt in Mühlheim zu Gast.

Gogol & Mäx sind Musikkomiker und gelten als die Paradiesvögel in der Welt der klassischen Musik. Mit ihrem zwerchfellerschütternden, tempo- und geistreich ausgefochtenen musikalischen Feuerwerk der Töne sorgen sie seit nun mehr 30 Jahren für unvergessliche Abende in Konzerthäusern und Theatern in ganz Europa, verspricht der Veranstalter.

Was das vielfach preisgekrönte und fernseherprobte Duo biete, sei unbeschreiblich. Kaum hat der schwarz befrackte Pianist sich zum Solo ans Klavier begeben, wird er von Mäx, seinem langmähnigen Gegenspieler mit geistreicher List und Tücke in haarsträubende, aberwitzige Duelle verwickelt. Gut zwei Dutzend Instrumente und ihre musikalischen und artistischen Lieblingsszenen haben die Beiden im Gepäck. Ihr „Teatro Musicomico“ dauert etwa zwei Stunden.

Die Festhalle Mühlheim wird erneut aufgelockert bestuhlen, damit alle Zuschauer genug Abstand und Luft gegeben ist. Desinfektionsmittel stehen bereit, in der Pause wird gelüftet und freiwillig kann eine Maske getragen werden.