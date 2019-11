Geldregen für Sportvereine

Für 19 Sportvereine aus dem Geschäftsbereich der Raiffeisenbank Donau-Heuberg ist es ein besonderer Tag gewesen: In der Hauptgeschäftsstelle in der Mühlheimer Vorstadt konnten die Vorstandsmitglieder Rolf Schiele und Thomas Schulz Geldspenden in Höhe von 15 654 Euro in Form von Spendenschecks an die Vereinsvertreter verteilen. Das Geld stammt aus Zweckerträgen des VR-Gewinnsparens. Außerdem bekamen zwei Institutionen, die Nachsorgeklinik Tannheim und die Tafel aus Tuttlingen einen Scheck in Höhe von 2000 beziehungsweise 1000 Euro überreicht. Bei der Scheckübergabe fehlten zwei Vereine. In einem Rückblick nannte der Vorstandsvorsitzende der Bank, Rolf Schiele, das VR-Gewinnsparen „eine moderne Form der genossenschaftlichen Selbsthilfe“. Es sei ein soziales Netzwerk unserer Heimat. Schiele ermunterte die VR-Gewinnsparer „fleißig Lose zu kaufen und so die Solidarität in unserer Region zu unterstützen.“ Unser Bild zeigt die Vereinsmitglieder, zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden Rolf Schiele (links) und seinem Stellvertreter Thomas Schulz (rechts). Foto: Waibel