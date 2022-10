Gedenken an zwei französische Soldaten, die in einer Starkstromleitung ums Leben kamen

Fast 40 Jahre ist es her, dass zwei junge französische Piloten bei einem Übungsflug mit ihrem Hubschrauber „Gazelle“ in die drei Monate zuvor errichtete Starkstromleitung im Lippachtal geflogen und abgestürzt sind. Dieser beiden gedachten nun rund 20 Menschen aus Frankreich und Mühlheim.

Die beiden Piloten, 26 und 29 Jahre alt, gehörten damals dem französischen 2. Kampfhubschrauber-Regiment in Friedrichshafen an. Das tragische Unglück geschah am 23. Dezember 1982. Ein Gedenkstein mitten im Wald erinnert seit vielen Jahren an das Unglück, das damals große Trauer und Bestürzung, auch in der Mühlheimer Bevölkerung, ausgelöst hat. Aus dem Gedenkstein ist eingemeißelt: „Hier starben am 23.12.1982 zwei französische Flieger. Sie gaben ihr Leben für unsere Freiheit. Wir sollten sie nicht vergessen.“

Drei Soldaten verloren ihr Leben

Bereits am Vormittag besuchten die französischen Gäste die Gedenkstätte in Ludwigshafen. Dort verloren im Jahr 1973, ebenfalls bei einem Hubschrauberabsturz, drei Soldaten ihr junges Leben. Im Anschluss machte sich die Gruppe auf den Weg zur Unglücksstelle in Lippachtal.

Als Zeichen der Dankbarkeit, dass auch 40 Jahre nach dem Unglück das Gedenken aufrechterhalten wird und die Gedenkstätte stets gepflegt und bepflanzt ist, überreichte Louis-Yves Duminil im Namen von General de Crémiers, dem Präsident der nationalen Union der ehemaligen Heeresflieger, die silberne Verdienstmedaille an Stadtarchivar Ludwig Henzler, der seit 40 Jahren die Verbindung nach Frankreich hält und die Geschichte des Unglücks archiviert hat; an Renate Markl, welche 15 Jahre lang die Gedenkstätte würdevoll gepflegt hat sowie an Emma Rumpel und Horst Schöck, welche die Pflege übernommen haben. Horst Schöck gehört zudem zu den damaligen Ersthelfern an der damaligen Unglücksstelle. Bürgermeister Jörg Kaltenbach durfte stellvertretend für die gesamte Bevölkerung als Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft eine Verdienstmedaille sowie eine aufwändig gestaltete Urkunde entgegennehmen.

Eine Schweigeminute

Die Gedenkfeier im Lippachtal war würdevoll und von einigen Tränen der Rührung begleitet. Zugleich war dies der beste Beweis, dass die beiden französischen Soldaten, Patrick Scherdlin und Olivier de Welle, auch nach 40 Jahren nicht vergessen sind und auch „nicht in Vergessenheit geraten werden“, so Bürgermeister Kaltenbach. Louis-Yves Duminil, ein Freund der beiden toten Piloten, ist überzeugt, „dass wir alle diese Erinnerungspflicht wahrnehmen müssen, damit unsere Kameraden in ehrenvoller Erinnerung bleiben.“ Zum Abschluss der Gedenkfeier legten Louis-Yves Duminil und seine Kameraden zu Ehren der beiden verunglückten jungen Soldaten gemeinsam ein Blumenbouquet nieder. Mit militärischen Ehren begleitet, wurde eine Schweigeminute eingelegt.