Führungswechsel des Skischulleiters beim Skiclub Mühlheim

Mit dem Abschluss der Jahreshauptversammlung des Skiclubs Mühlheim übergab der bisherige Skischulleiter, Dieter „Fredo“ Freudlsperger, die zukünftigen Leitung der Ski- & Snowboardschule an Oliver Hafner.

Dieter Freudlsperger, selbst Snowboarder der ersten Stunde, übernahm die Geschicke der Ski- & Snowboardschule ab der Saison 2008/2009 und war maßgeblich an deren kontinuierlichem Aufbau, Bestand und vor allem Erfolg verantwortlich. Hierfür bedanken sich alle Weggefährten, Freunde und Mitglieder des SCM auf das Herzlichste bei ihm. Wir konnten Fredo während dieser Zeit als stets zuverlässigen, hilfsbereiten und engagierten Vereinskameraden kennenlernen. Fredo wird auch weiterhin als Ski- und insbesondere Snowboardlehrer dem Verein zur Seite stehen.

Unser zukünftiger Skischulleiter, Oliver „Oli“ Hafner, selbst passionierter Skifahrer, ist seit 2019 Inhaber der Lehrer-C-Lizenz und in Vorbereitung auf die weiterführende B-Lizenz. Oliver selbst ist seit 2014 als Ausschussmitglied, Skilehrer und im Technik-Team als Schrauber ein gesetzter und geschickter Ansprechpartner in allen Belangen. Wir freuen uns, in ihm einen super Nachfolger für Dieter Freudlsperger gefunden zu haben.

Wir wünschen Fredo und Oli für ihre Zukunft das Allerbeste und bedanken uns bei beiden für die bereits erbrachte und künftige Ehrenamtsleistung in den Reihen des Skiclubs Mühlheim.