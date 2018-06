Fußballturnier für Firmenmannschaften in Mühlheim

Am Dienstag startet auf dem Sportgelände Ettenberg das traditionelle Mühlheimer Fußball-Firmenturnier, in diesem Jahr mit 18 Firmen-Mannschaften aus 17 verschiedenen Unternehmen in der Region. Die Firma Aesculap nimmt mit zwei Teams teil.

Am Dienstag tragen die Vorrundengruppen A und B ihre Gruppenspiele aus. Am Mittwoch folgen die Vorrundengruppen C und D. Die jeweiligen Erst- und Zweitplatzierten jeder Vorrundengruppe qualifizieren sich für die Endrunde, die am Donnerstag ausgespielt wird. Gespielt wird auf zwei Spielfeldern. Beginn ist an allen drei Tagen um 18 Uhr. Für alle WM-Interessierten ist eine Großleinwand aufgebaut. An allen drei Tagen ist das VfL-Sporthaus geöffnet.

Die Gruppen-Einteilungen, Gruppe A: Aesculap I Tuttlingen, Chiron Neuhausen, Schako Kolbingen, Leibinger Group und Bucher Stahl Rottweil. Gruppe B: SHW Tuttlingen, Mutpol Tuttlingen, KLS Martin und Aesculap II Tuttlingen. Gruppe C: ASANUS, Karl Storz Tuttlingen, Hermle AG, Geister Tuttlingen, SolidCam Neuhausen. Gruppe D: Kreissparkasse Tuttlingen, Hammerwerk Fridingen, Marquardt Rietheim und Rieker Tuttlingen. (ly)