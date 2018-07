Freies WLAN für Mühlheim

Freifunk hat auch die Stadt Mühlheim erreicht. Der Verein, dessen oberstes Ziel es ist, möglichst allen Menschen, aber auch denen, die sozial benachteiligt sind und sich einen eigenen Internet-Zugang nicht leisten können, den Zugang zu ermöglichen. Die beiden Macher des eingetragenen Vereins „Freifunk Tuttlingen“, Hans-Peter Bensch und Fabian Hoefer, sehen damit einen großen und wichtigen Beitrag, die digitale Spaltung zu überwinden.

Um weiter erfolgreich arbeiten zu können, braucht der Verein Unterstützer beim Aufbau und Betreuung von Standorten. Dabei stehen erfahrene Freifunkas den Mitmachern beratend und tatkräftig zur Seite, um den Betrieb eines freien WLAN zu ermöglichen. Freifunk versteht sich als öffentlich und anonym zugänglich, nicht kommerziell und unzensiert sowie im Besitz einer Gemeinschaft und dezentral organisiert.

Fünf Standorte mit Freifunk

Hans-Peter Bensch berichtete in diesem Zusammenhang, dass in den beiden Landkreisen Tuttlingen und Rottweil bereits Schulungseinrichtungen, Begegnungsstätten (Jugendzentren und Seniorentreffs), Sozialeinrichtungen wie Tafelläden und Wärmestuben mit Freifunk, dem freien und offenen Bürger-WLAN versorgt werden. Das hat sich bereits bewährt. Bei der Vorstellung in Mühlheim war den beiden auch sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Freifunk Community Tuttlingen den Aufbau und Betrieb freier Computer-Funknetzwerke fördert. Damit ein gutes WLAN angeboten werden kann, ist ein dichtes Netzwerk erforderlich. Mühlheims Hauptamtsleiter Ralf Sulzmann, der das Freifunk-Projekt in Mühlheim von der städtischen Seite her begleitet, und Bürgermeister Jörg Kaltenbach, die beide das Projekt begrüßen, waren sich bei der Vorstellung einig, dass in Mühlheim und Stetten zunächst fünf Standorte mit Freifunk-Router versorgt werden sollen: das Gemeindezentrum (GZ) Stetten, Hallenbad und das Schulzentrum in der Vorstadt sowie das Vordere Schloss und die Festhalle. Allgemein geht man von einer Reichweite von 100 Metern im Freien aus.

Der Zugang zum freien WLAN sei jetzt schon möglich, vorausgesetzt die Verwaltung in Mühlheim hat die Router eingeschaltet, meinte Hans-Peter Bensch. Desweiteren ergänzte er, dass jede Gemeinde die Möglichkeit habe freies WLAN anbieten zu können. Sie bräuchten sich nur an den Verein zu wenden. „Wir sind offen für alle“, betonte Bensch.