Firma Papke feiert ihr 40-jähriges Bestehen

Dieser Tage hat die Firma Papke Verpackungstechnik GmbH den Eintritt ins Schwabenalter feiern. Das Unternehmen ist 40 Jahre alt. Die Firmengründer Waltraut und Klaus-Dieter Papke können auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurückblicken.

Mühlheims Bürgermeister Jörg Kaltenbach hat das Unternehmen besucht und dabei die Glückwünsche des Gemeinderats zum Jubiläum überbracht.

Vor 40 Jahren, im Jahr 1978, als die Firmengeschichte begann, diente die Garage der Papkes als erste Lagerstätte. Von den damaligen zehn Quadratmetern an Platz hat sich die Kapazität der Firma auf ein Volumen von mittlerweile rund 12 000 Quadratmeter erweitert. Seit einigen Jahren wird das Unternehmen von Ralph Schöck und Klaus-Dieter Papke gemeinsam geleitet. Im Jubiläumsjahr beschäftigt das Unternehmen 55 Mitarbeiter. Fünf weitere sollen das Team demnächst verstärken.

Die vergangenen Jahre gehörten zu den erfolgreichsten in der Unternehmensgeschichte, so die Firmenleitung. Dies wird an einem in den vergangenen Jahren realisierten Anbau mit 4500 Quadratmetern sowie dem Einstellen von 25 Mitarbeitern allein in den vergangenen fünf Jahren deutlich. Anfang der 1990er Jahre ist die Firma Papke in die Produktion von Vollpappe- und Wellpappe-Verpackungen eingestiegen. Zuvor beschränkte sich die Firma auf den Handel von Pappe-Produkten. Der stetig wachsende Anteil an Eigenproduktion erforderte auch eine stetige Erweiterung der Gebäude- und Lagerkapazitäten. Nach den kleinen Anfängen in der eigenen Garage erfolgte der Bau des ersten Firmengebäudes im Birkenweg. Dieses wurde ebenfalls bald zu klein. 1987 wurde der Grundstein für das heutige Firmenareal in der Bahnhofstraße gelegt. In mehreren Etappen ist der Gebäudebestand auf die heutige Betriebsgröße von 12 000 Quadratmeter ausgebaut worden.

Derzeit werden mehr als 800 Kunden in einem Kerneinzugsgebiet von 100 Kilometern beliefert. Auch Kunden aus der Schweiz, Österreich, Italien, Frankreich, Estland, Ungarn oder der Slowakei bekommen vom Donautal aus die Materialien geliefert. Der Maschinenpark wird ständig erweitert. Die neuesten Anschaffungen sind eine digitale Druckmaschine sowie eine vollautomatische Maschine, die sowohl stanzen als auch stecken kann.

Ausbildung wird bei der Firma Papke groß geschrieben. Zukünftige Fachkräfte bildet das Unternehmen bevorzugt selber aus. Zu den Berufsbildern gehört der Packmitteltechnologe, Fachkraft für Lager und Logistik, Groß- und Außenhandelskaufmann sowie Maschinen- und Anlagenführer. Wer Interesse an einer Lehrstelle hat, kann sich bei Geschäftsführer Ralph Schöck melden.