Feuerwehr wird für Einsätze besser entschädigt

Der Gemeinderat Mühlheim hat in der jüngsten öffentlichen Sitzung im Vorderen Schloss der Neufassung über die neue Entschädigung der ehrenamtlichen Tätigkeit der Gemeindefeuerwehr ohne große Diskussion zugestimmt.

Es sei an der Zeit, hier tätig zu werden, sagte Bürgermeister Jörg Kaltenbach zur Diskussion. Als Ergebnis eines gemeinsamen Gesprächs mit dem Kreisfeuerwehrverband wurde empfohlen, die Einsätze auf zwölf Euro pro Stunde für die Feuerwehrangehörigen festzusetzen. Durch diese Anhebung der Entschädigung von bisher 8,50 Euro auf nun zwölf Euro ist mit einer Mehrkostensumme von rund 1000 Euro zu rechnen. Eine Entschädigung für Sicherheitsdienste ist von bisher fünf Euro auf den Mindestlohnsatz von derzeit 8,84 Euro pro Stunde festgesetzt worden. In diesem Zusammenhang ist der Beitrag für die Kameradschaftskasse pro Angehöriger von bisher 45 Euro auf künftig 30 Euro gesenkt worden. Dagegen ist der Beitrag für die Jugendfeuerwehr pro Angehörigem von bisher zehn Euro auf künftig 15 Euro angehoben worden.

Auch der Ergänzung für den Einsatz bei DRK-Helfer wurde ohne Einwand zugestimmt. Vor der Abstimmung erklärte der stellvertretende Ortsvorsteher Rainer Buschle, der Stettener Ortschaftsrat habe in der jüngsten Sitzung der vorgelegten Satzung einstimmig zugestimmt. Das neue aktuelle Kostenersatzverzeichnis sagt aus, dass in Zukunft beim Einsatz der Drehleiter 264 Euro zu zahlen sind, für den Einsatz des Löschgruppenfahrzeugs HLF 184 Euro, für das Löschgruppenfahrzeugs LF 20 133 Euro und beim Mannschaftstransportwagen MTW 20 Euro kostet. Die neuen Sätze treten somit zum 1. April in Kraft. Bürgermeister Jörg Kaltenbach gab bekannt, dass die Nachbarstadt Fridingen tags zuvor die Entschädigung der Feuerwehr auch beschlossen hat.

Ohne Probleme und schnell war der Punkt Beitritt des Rechenzentrums Reutlingen-Ulm zur Datenzentrale Baden-Württemberg beschlossene Sache.

Zur Information über die Tätigkeit und Start der Arbeit als Integrationsmanager sagte Gemeinderat Volker Seelos, der Mühlheimer Helferkreis „Mühlheim hilft“ habe bisher erfolgreich gearbeitet. Man sei sich beim Helferkreis einig, in dieser Tätigkeit weiterzumachen. Sein Arbeitsfeld als einer der Integrationsmanager im Landkreis Tuttlingen werde sich ändern und seine Tätigkeit werde auch flächenmäßig größer sein. Anerkennend sagte Seelos „diese Gemeinschaftsleistung sucht ihresgleichen.“ Das Mühlheimer Stadtarchiv, bisher im Keller des Rathauses untergebracht, wird umziehen. Als neue Heimstatt wird in Zukunft das ehemalige Notariat in der ehemaligen Ettenbergschule sein, wie Bürgermeister Jörg Kaltenbach bekannt gab.